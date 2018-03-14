Словаччина: прем'єр готовий піти у відставку через убивство журналіста

Копирайт изображения AFP Image caption Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що готовий подати у відставку, якщо президент визнає, що коаліція може допрацювати до кінця свого терміну без дострокових виборів.

Пан Фіцо сказав, що готовий висунути кандидатуру прем'єра від своєї партії.

"Сьогодні я запропонував свою відставку президенту республіки. Якщо президент ухвалить це рішення, я готовий піти уже завтра", - заявив пан Фіцо на брифінгу.

Заяви очільника уряду лунають на тлі політичного скандалу, спричиненого вбивством журналіста, який писав про значні випадки податкового шахрайства.

27-річного Яна Кучака та його дівчину Мартіну Кушнірову знайшли застреленими в їхньому будинку за 65 кілометрів від Братислави.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Калінак пішов у відставку два дні тому, посилаючись на тиск з боку партнерів по коаліції, партії "Mіст"

Вбивства спричинили антиурядові мітинги у Словаччині, які вважають найбільшими в країні після падіння комунізму в 1989 році.

Копирайт изображения Reuters Image caption Вбивство журналіста та його дівчини спричинило антикорупційні демонстрації

Пан Кучак розслідував політичну корупцію на вищому рівні. Він стверджував, що у східній Словаччині бізнесмени, пов'язані з італійською мафією "Ндрангета", розкрадають гроші зі структурних фондів ЄС.

Він також наголошував, що мафія має зв'язки зі словацькими політиками.