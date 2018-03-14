Радбез ООН: Лондон звинуватив Москву в порушенні конвенції про хімзброю

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британія звинуватила Росію у порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї.

У Нью-Йорку відбулось позачергове засідання Радбезу ООН у зв'язку з отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Британія звинуватила Росію у порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї.

Також в. о. постійного представника країни при ООН Джонатан Аллен заявив, що Росія не оголосила про програму розробки нервово-паралітичної речовини "Новачок", яким, як стверджується отруїли Скрипаля і його доньку.

За його словами, виробництво речовини є складним процесом, що дозволяє говорити про причетність держави до виробництва "Новачка".

Він закликав членів Радбезу підтримати Британію і спільно виступити проти цього акту агресії.

У свою чергу постпред США у ООН Ніккі Гейлі заявила, що Вашингтон вважає, що відповідальність за напад в Солсбері несе Росія.

Пані Гейлі закликала Москву до співпраці в розслідуванні отруєння пана Скрипаля.

За її словами, Рада Безпеки ООН втратить довіру світу, якщо "не зможе притягнути Росію до відповідальності".

Також позицію Британії підтримує Франція.

Позиція Росії

Росія вимагає від Британії "пред'явити матеріальні докази" у справі пана Скрипаля. Про це заявив постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Небензя.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що Росія непричетна до отруєння Скрипаля та його доньки і готова до спільного розслідування інциденту з Британією.

"Від нас в ультимативній формі зажадали в 24-годинний термін по суті зізнатися в скоєнні злочину і здійснити явку з повинною. Ми самі мовою ультиматумів ні з ким не розмовляємо, і з собою розмовляти в такому тоні не дозволимо", - сказав він.

За його словами, Росія запросила у Британії зразки застосованої речовини і запропонувала провести спільне розслідування.

"Тобто, нагнітаючи істерику, Лондон діє абсолютно нетранспарентно", - вважає пан Небензя.

Росія раніше відкидала підозри та заявляла, що не має мотивів вбивства Скрипаля.

"Ми вже зробили заяву про те, що все це нісенітниці... Ми ніякого відношення до цього не маємо", - сказав раніше міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Image caption Тереза Мей оголосила, що Британія вишле 23 російських дипломатів, які насправді є співробітниками розвідки

Отруєння Скрипаля

Сергія Скрипаля та його доньку знайшли 4 березня непритомними в центрі Солсбері.

Слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною. Зараз Скрипаль з донькою знаходяться в лікарні у критичному стані.

Прем'єр Британії Тереза Мей раніше заявила, що дає Москві час до 14 березня, аби та надала пояснень.

За її словами, якщо зі сторони Росії не буде відповіді, яка заслуговує на довіру, отруєння Скрипаля будуть вважати протизаконним використанням сили російською державою на території Великої Британії.

США та Євросоюз заявили про солідарність з Британією.