Копирайт изображения Getty Images Image caption Міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон оголосив, що країна готова надати притулок "переслідуваним" білим фермерам з ПАР

Австралія готова надати притулок "переслідуваним" білим фермерам з Південно-Африканської Республіки. Про це оголосив міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон.

Він повідомив, що австралійський уряд розмірковує над можливістю надання їм віз у спрощеному порядку на гуманітарних засадах.

Заява міністра пролунала на тлі закликів у ПАР передати право власності на землю від білих фермерів чорним фермерам без відшкодування.

Також останнім часом білі фермери в ПАР протестували через зростання кількості вбивств на фермах.

"Якщо ви подивитеся кадри, почуєте історії, почитаєте свідчення - вони стикаються з жахливими обставинами", - пояснив пан Даттон журналістам.

"Ми хочемо, щоб люди, які бажають приїхати сюди, суворо дотримувалися наших законів, інтегрувалися в наше суспільство, працювали, а не жили на соціальну допомогу. І я думаю, ці люди заслуговують на особливу увагу, і ми, звичайно, приділимо цю особливу увагу зараз", - додав він.

Раніше міністр заявив журналістам, що білі фермери з ПАР потребують допомоги "від такої цивілізованої країни як наша".

У відповідь на заяви з Австралії Південно-Африканська Республіка відкинула звинувачення у "переслідуванні" білих фермерів.

Речник уряду ПАР Ндівуво Майбайя заявив ВВС, що інші країни не мають підстав підозрювати, що якась частина населення Південної Африки знаходиться під загрозою з боку демократично обраних лідерів країни.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Новий президент ПАР Сиріл Рамафоса оголосив про плани проведення земельної реформи в країні

"Програму перерозподілу землі виконають відповідно до закону. Ми хочемо сказати нашим друзям по всьому світу, що не треба панікувати. Ми в Південній Африці залишаємось єдиною нацією - як чорні, так і білі", - наголосив він.

Міністерство закордонних справ Південної Африки висловило жаль з приводу того, що "австралійський уряд вирішив не використовувати наявні в нього дипломатичні канали, щоб висловити занепокоєння або отримати роз'яснення".

Чому лунають заклики до експропріації земель у ПАР?

Проблема власності на землю в Південній Африці стає дедалі важливішою темою.

Через майже чверть століття після падіння режиму апартеїду та приходу до влади Африканського національного конгресу, 75% сільськогосподарських угідь у країні належать білим фермерам. Водночас біле населення у ПАР зараз становить менш як 10% від загальної кількості.

У лютому радикальна партія "Борці за економічну свободу" запропонувала експропріацію земель білих фермерів без відшкодування.

Заклики до земельної реформи, передачі землі від білих фермерів чорним фермерам посилилися, коли президентом країни 15 лютого став багатий бізнесмен Сиріл Рамафоса.

27 лютого у першому читанні парламент ПАР проголосував за внесення змін до конституції, які дозволять провести експропріацію без відшкодування.

Проте невідомо, коли будуть наступні голосування. Для внесення змін у конституцію необхідна підтримка двох третин депутатів.

Австралійські ЗМІ повідомляли про те, що результатом закликів до експропріації стало збільшення насильства щодо білих фермерів. Активісти в Південній Африці вже давно заявляють, що в країні суттєво збільшилась кількість вбивств саме білих фермерів.

Проте BBC у листопаді виявила, що не існує статистичних доказів того, що білих фермерів вбивали частіше за чорних фермерів.

Скільки білих фермерів вбивають в ПАР?

Згідно з наявною статистикою, кількість вбивств на фермах у ПАР знаходиться на найвищому рівні з 2010-2011 років.

Поліція Південної Африки стверджує, що в період між квітнем 2016 року та березнем 2017 року на фермах вбили 74 людей, у порівнянні з 58 у попередньому році.

Трансваальський сільськогосподарський союз наводить близькі до цих дані. За інформацією організації, у 2015 році на фермах зафіксовані 64 вбивства, у 2016 році - 71, а за перші дев'ять місяців 2017 року - 68.

І поліція, і Трансваальський сільськогосподарський союз підраховують вбивства фермерів, робітників ферм та їх відвідувачів незалежно від раси.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акція протесту проти зростання кількості вбивств білих фермерів у Кейптауні

Зростання кількості вбивств на фермах нічого не говорить про те, чи піддаються фермери більшому ризику, ніж середньостатистичний південноафриканець.

У 2016-2017 роках в країні, де проживає 56 млн людей, сталося 19 тисяч вбивств. Це означає в середньому 34 вбивства на 100 тисяч людей.

У сільському господарстві в Африці зайняті лише 810 тисяч людей - це і робітники, і фермери - представники різних рас.

Є також дані про існування 32 тисяч фермерських господарств у 2007 році, але ці дані застаріли та не включали малі ферми, де часто відбуваються злочини.

Але немає статистики щодо кількості саме білих фермерів, тому неможливо встановити, чи перебільшує рівень вбивств цих людей середній по країні.

"Ми не дозволимо захопити землі"

Мілтон Нкосі, BBC News, Йоганнесбург

Коментар міністра внутрішніх справ Австралії призвів до вибуху гніву серед багатьох південноафриканців.

Ідея про те, що білі південноафриканці знаходяться у заручниках своїх чорних співвітчизників в демократичній державі є безглуздою - такою є реакція багатьох людей тут.

Цю пропозицію австралійського політика вже суворо розкритикувало МЗС Південної Африки.

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Ба більше, президент Сиріл Рамафоса заявив у парламенті в середу, що в країні не буде ніяких захоплень землі.

"Ми не дозволимо захопити землі. Ми не дозволимо вдертися на земельні ділянки, оскільки це незаконно. Це починає порушувати права інших південноафриканських громадян", - сказав він.