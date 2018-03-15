Білий дім підтримав рішення Британії щодо Росії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Білий дім підтримав кроки британського уряду щодо Росії

Білий дім висловив солідарність зі своїм "найближчим союзником" та підтримав рішення британського уряду вислати 23 російських дипломатів через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля.

Британський прем'єр Тереза Мей 14 березня заявила, що Москва відмовилася пояснити, як російська отруйна речовина нервово-паралітичної дії опинилася на території Великої Британії. Тому британський уряд вирішив вислати 23-х російських дипломатів, яких в Лондоні вважають розвідниками.

Москва заперечує будь-яку причетність до отруєння Скрипаля.

Речниця Білого Дому Сара Сандерс наголосила, що Росія підриває безпеку в усьому світі.

Вона додала, що США прагнуть, аби такі "жахливі атаки" не повторювалися у майбутньому.

За словами Сандерс, висилка російських дипломатів з Британії є "справедливою відповіддю".

"Ця остання акція Росії вписується у схему поведінки, в якій Росія ігнорує заснований на міжнародному праві порядок, підриває суверенітет і безпеку країн у всьому світі, намагається підірвати та дискредитувати західні демократичні інститути та процеси", - наголосила вона.

За словами кореспондента BBC у Північній Америці Джона Сопела, заява Білого дому важлива, оскільки президент Трамп виявився готовим говорити про Росію з використанням таких слів, яких раніше від його адміністрації не чули.

Заява Білого дому майже збігається зі словами представника США в ООН Ніккі Гейлі на засіданні Ради Безпеки, яке скликала 14 березня Велика Британія.

Пані Гейлі наголосила на "особливих відносинах" між США та Британією, і пообіцяла, що її країна завжди підтримуватиме Лондон.