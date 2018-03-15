Білий дім підтримав рішення Британії щодо Росії
Білий дім висловив солідарність зі своїм "найближчим союзником" та підтримав рішення британського уряду вислати 23 російських дипломатів через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля.
Британський прем'єр Тереза Мей 14 березня заявила, що Москва відмовилася пояснити, як російська отруйна речовина нервово-паралітичної дії опинилася на території Великої Британії. Тому британський уряд вирішив вислати 23-х російських дипломатів, яких в Лондоні вважають розвідниками.
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Москва заперечує будь-яку причетність до отруєння Скрипаля.
Речниця Білого Дому Сара Сандерс наголосила, що Росія підриває безпеку в усьому світі.
Вона додала, що США прагнуть, аби такі "жахливі атаки" не повторювалися у майбутньому.
За словами Сандерс, висилка російських дипломатів з Британії є "справедливою відповіддю".
"Ця остання акція Росії вписується у схему поведінки, в якій Росія ігнорує заснований на міжнародному праві порядок, підриває суверенітет і безпеку країн у всьому світі, намагається підірвати та дискредитувати західні демократичні інститути та процеси", - наголосила вона.
За словами кореспондента BBC у Північній Америці Джона Сопела, заява Білого дому важлива, оскільки президент Трамп виявився готовим говорити про Росію з використанням таких слів, яких раніше від його адміністрації не чули.
Заява Білого дому майже збігається зі словами представника США в ООН Ніккі Гейлі на засіданні Ради Безпеки, яке скликала 14 березня Велика Британія.
Пані Гейлі наголосила на "особливих відносинах" між США та Британією, і пообіцяла, що її країна завжди підтримуватиме Лондон.