Рада погодилася притягти Бакуліна до кримінальної відповідальності

Копирайт изображения УНІАН Image caption Рада дала згоду на притягнення депутата Євгена Бакуліна до кримінальної відповідальності

Верховна Рада 274 голосами дала згоду на зняття депутатської недоторканості та притягнення до кримінальної відповідальності депутата від Опозиційного блоку Євгена Бакуліна.

Звинувачення проти нього стосуються періоду, коли він обіймав посаду голови НАК "Нафтогаз України" за часів президентства Віктора Януковича.

Генпрокуратура представила три подання - про притягнення пана Бакуліна до відповідальності, його затримання та арешт.

За подання про затримання народного депутата проголосували 252 депутата, за його арешт - 240 депутатів.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, пана Бакуліна підозрюють у створенні злочинної організації, привласненні та розтраті коштів через зловживання службовим становищем, службовому підроблення, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Також йому інкримінують проведення фіктивних тендерів.

Пан Луценко повідомив, що перший епізод протиправних дій стосується заволодіння коштами НАК "Нафтогаз України" у сумі майже 450 млн грн і "завершеного замаху" на заволодіння коштами у сумі 5,1 млрд грн.

Другий епізод протиправних дій стосується незаконного заволодіння коштами "Чорноморнафтогазу" у сумі 404,4 млн грн.

Євген Бакулін на засіданні Ради був відсутній.

Під час засідання Юрій Луценко наголосив, що в ГПУ немає достатньо доказів для запиту про притягнення до кримінальної відповідальності іншого депутата від Опозиційного блоку Юрія Бойка, який був міністром енергетики за часів президенства Януковича.

"Якщо Фінансовий моніторинг України або наші закордонні партнери нададуть інформацію, яка буде вказувати на його корупційний інтерес, я підготую подання про його притягнення до кримінальної відповідальності", - наголосив Луценко.