Луценко: Савченко планувала теракт у Верховній Раді

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Народний депутат Надія Савченко особисто планувала теракт у Верховній Раді. ГПУ сьогодні внесе подання на притягнення її до кримінальної відповідальності, затримання і арешт. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко під час пленарного засідання Ради, на якому розглядалося притягнення до кримінальної відповідальності депутата Євгена Бакуліна.

"У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко особисто планувала і особисто вербувала, давала вказівки про те, як провести теракт в цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі - урядову і гостьову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто вижив", - оголосив генпрокурор.

Після цього Верховна Рада ухвалила рішення про виключення Надії Савченко зі складу комітету національної безпеки та оборони. "За" проголосував 261 депутат.

Незадовго до виступу пана Луценка у Раді, Надія Савченко прибула на допит до СБУ у справі про Володимира Рубана, якому інкримінують підготовку масштабних терактів у центрі Києва.

Перед допитом депутат відкинула всі звинувачення й у відповідь сама звинуватила владу та спецслужби в тому, що вони "підставляють" волонтерів.