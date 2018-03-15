Лавров: Росія незабаром вишле британських дипломатів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сергій Лавров повідомив, що Росія незабаром вишле британських дипломатів

Росія вишле британських дипломатів з Москви у відповідь на висилку 23 російських дипломатів з Лондона. Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров під час спілкування з журналістами.

Коли міністра запитали, чи буде Росія висилати британських дипломатів, він зазначив: "Точно. Незабаром. Я вам це обіцяю".

Британія прийняла рішення про висилку російських дипломатів 14 березня через отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля.

Британський прем'єр Тереза Мей наголосила, що причиною висилки є відмова Москви пояснити, як російська отруйна речовина нервово-паралітичної дії опинилася на території Великої Британії.

Москва заперечує будь-яку причетність до отруєння Сергія Скрипаля.

Звинувачення Британії на адресу Росії Сергій Лавров назвав "абсолютно хамськими".

Він стверджує, що такий підхід Великої Британії частково зумовлений проблемами британського уряду щодо брекзиту.

Які заходи вживає Британія щодо Росії

Під час виступу у парламенті 14 березня пані Мей наголосила, що у справі про замах на вбивство Скрипаля та його доньки немає "іншого висновку, окрім того, що російська держава винна".

Голова уряду зазначила, що 23 російським дипломатам, яких Лондон вважає співробітниками розвідки та висилає, надають тиждень на збори.

Тереза Мей підкреслила, що це вислання стане найбільшим за останні 30 років і "підірве діяльність російської розвідки в Британії на довгі роки".

Британія також відкликає запрошення голові російського МЗС Сергію Лаврову відвідати Лондон, а британські високопосадовці та члени королівської родини не поїдуть на Чемпіонат світу з футболу, який пройде влітку в Росії.

За словами Мей, будуть тимчасово зупинені всі заплановані двосторонні контакти Британії та Росії на високому рівні.

Вирішено заморозити російські державні активи, якщо будуть докази можливості їх використання для загрози життю або майну громадян та резидентів Британії.

Крім того, Лондон має намір посилити контроль приватних літаків, російських вантажів і посилити перевірки на митниці.