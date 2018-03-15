Лідери країн Заходу: Росія атакувала суверенітет Британії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дії Росії лідери країн Заходу засудили як "перше використання отруйної речовини нервово-паралітичної дії в Європі після Другої світової війни"

Лідери Франції, Німеччини, США та Великої Британії опублікували спільну заяву, в якій засудили застосування отруйної речовини нервово-паралітичної дії у Великій Британії.

Вони заявили, що відповідальність Росії у справі про отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля є "єдиним правдоподібним поясненням".

Дії Росії лідери країн Заходу засудили як "перше використання отруйної речовини нервово-паралітичної дії в Європі після Другої світової війни".

Вони назвали такий крок нападом на суверенітет Британії.

Прем'єр-міністр Тереза Мей відвідала сьогодні місто Солсбері, де речовина була застосована.

"Росія заслуговує на покарання за цей нахабний та огидний акт", - наголосила вона.

14 березня Велика Британія оголосила про висилку 23 російських дипломатів.

Британський прем'єр Тереза Мей наголосила, що причиною висилки є відмова Москви пояснити, як російська отруйна речовина нервово-паралітичної дії опинилася на території Великої Британії.

Москва заперечує будь-яку причетність до отруєння Сергія Скрипаля.

Звинувачення Британії на адресу Росії Сергій Лавров назвав "абсолютно хамськими" і повідомив, що з Москви вишлють британських дипломатів.

Він стверджує, що такий підхід Великої Британії частково зумовлений проблемами через брекзит.

Які заходи вживає Британія щодо Росії

Під час виступу у парламенті 14 березня пані Мей наголосила, що у справі про замах на вбивство Скрипаля та його доньки немає "іншого висновку, окрім того, що російська держава винна".

Голова уряду зазначила, що 23 російським дипломатам, яких Лондон вважає співробітниками розвідки та висилає, надають тиждень на збори.

Тереза Мей підкреслила, що це вислання стане найбільшим за останні 30 років і "підірве діяльність російської розвідки в Британії на довгі роки".

Британія також відкликає запрошення голові російського МЗС Сергію Лаврову відвідати Лондон, а британські високопосадовці та члени королівської родини не поїдуть на Чемпіонат світу з футболу, який пройде влітку в Росії.

За словами Мей, будуть тимчасово зупинені всі заплановані двосторонні контакти Британії та Росії на високому рівні.

Вирішено заморозити російські державні активи, якщо будуть докази можливості їх використання для загрози життю або майну громадян та резидентів Британії.

Крім того, Лондон має намір посилити контроль приватних літаків, російських вантажів і посилити перевірки на митниці.

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