Радбез ООН проведе спеціальне засідання по Криму

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Рада безпеки ООН у четвер проведе спеціальне засідання "у форматі Арріа" щодо ситуації в Криму, повідомило постійне представництво України при ООН.

"Це засідання ініціювала Україна. Воно важливе, враховуючи що в Криму плануються 18 березня незаконні вибори президента РФ. Крім того, маємо четверту річницю початку окупації півострова", - повідомив ВВС News Україна речник представництва України Олег Ніколенко.

За його словами, засідання у форматі Арріа - це коли в ньому можуть брати участь не тільки члени Радбезу, але й інші держави, представники громадянського суспільства.

"Мета такого засідання - отримання інформації з більш широкого кола джерел. Для України воно важливе, оскільки це дасть можливість продовжити політичний тиск на Росію", - пояснив дипломат.

Україна планує привернути увагу до анексії Криму, порушень прав людини, а також до "необхідності посилення ролі ООН в питанні деокупації українського півострова".

На зустрічі будуть присутні представники Меджлісу кримських татар та заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Також виступить колишній спеціальний радник генсека ООН щодо України Роберт Серрі.

18 березня пройдуть вибори президента Росії. Верховна Рада України вже закликала міжнародну спільноту не визнавати ці вибори, якщо вони пройдуть в Криму.