Вибори в Криму: Клімкін їде в Брюссель говорити про нові санкції

Копирайт изображения УНІАН Image caption Клімкін їде в Брюсель говорити про санкції через російські вибори в Криму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 19 березня буде в Брюсселі говорити з главами МЗС країн Європейського союзу про намір Росії провести вибори президента в анексованому Криму та посилення санкцій.

"По-перше (Україна буде закликати ЄС. - Ред.), засудити і не визнавати вибори на території окупованого Криму. Це має бути 100%. Кілька днів тому про це сказала Федеріка Могеріні, але нам потрібна позиція всього цивілізованого світу", - заявив він в інтерв'ю BBC News Україна.

При цьому він додав, що важливо "піти далі заяв".

"Тому, по-перше, буде розмова з міністрами про можливість санкцій щодо тих, хто брав участь в організації цих виборів, або сприяв цим виборам. При чому, це можуть бути як європейські санкції, так і національні санкції", - пояснив пан Клімкін.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Рекламний щит із зображенням президента Росії в Сімферополі, січень 2018 року

За його словами, якщо дії Москви залишити на рівні заяв, то "в Росії можуть сказати "ну засудили і що далі?".

"Звичайно не так просто і не так однозначно виявити всіх, хто до того мав відношення. Але будемо намагатися, безумовно, це робити", - сказав міністр.

На початку березня Верховна Рада закликала міжнародну спільноту не визнавати вибори президента Росії, якщо вони пройдуть в Криму.

Схоже звернення депутати ухвалювали і напередодні голосування до Держдуми Росії у вересні 2016 року.

Тоді Євросоюз та США визнали вибори в Криму нелегітимними. А за самим виборчим процесом не стежили спостерігачі ОБСЄ та країн-членів ЄС.

Росія заявила, що вибори президента в Криму та Севастополі проведе у запланованому режимі, попри заяви України.

Президент Росії Володимир Путін за кілька днів до виборів поїхав до Криму. Російські ЗМІ пишуть, що 14 березня він відвідав кілька інфраструктурних об'єктів на півострові, а на мітингу-концерті "подякував жителям півострова за рішення про возз'єднання з Росією".

Повний текст інтерв'ю з паном Клімкіним читайте невдовзі на нашому сайті і дивіться в програмі BBC News Україна.