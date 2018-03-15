Вибори в Криму: Клімкін їде в Брюссель говорити про нові санкції
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 19 березня буде в Брюсселі говорити з главами МЗС країн Європейського союзу про намір Росії провести вибори президента в анексованому Криму та посилення санкцій.
"По-перше (Україна буде закликати ЄС. - Ред.), засудити і не визнавати вибори на території окупованого Криму. Це має бути 100%. Кілька днів тому про це сказала Федеріка Могеріні, але нам потрібна позиція всього цивілізованого світу", - заявив він в інтерв'ю BBC News Україна.
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При цьому він додав, що важливо "піти далі заяв".
"Тому, по-перше, буде розмова з міністрами про можливість санкцій щодо тих, хто брав участь в організації цих виборів, або сприяв цим виборам. При чому, це можуть бути як європейські санкції, так і національні санкції", - пояснив пан Клімкін.
За його словами, якщо дії Москви залишити на рівні заяв, то "в Росії можуть сказати "ну засудили і що далі?".
"Звичайно не так просто і не так однозначно виявити всіх, хто до того мав відношення. Але будемо намагатися, безумовно, це робити", - сказав міністр.
На початку березня Верховна Рада закликала міжнародну спільноту не визнавати вибори президента Росії, якщо вони пройдуть в Криму.
Схоже звернення депутати ухвалювали і напередодні голосування до Держдуми Росії у вересні 2016 року.
Тоді Євросоюз та США визнали вибори в Криму нелегітимними. А за самим виборчим процесом не стежили спостерігачі ОБСЄ та країн-членів ЄС.
Росія заявила, що вибори президента в Криму та Севастополі проведе у запланованому режимі, попри заяви України.
Президент Росії Володимир Путін за кілька днів до виборів поїхав до Криму. Російські ЗМІ пишуть, що 14 березня він відвідав кілька інфраструктурних об'єктів на півострові, а на мітингу-концерті "подякував жителям півострова за рішення про возз'єднання з Росією".
Повний текст інтерв'ю з паном Клімкіним читайте невдовзі на нашому сайті і дивіться в програмі BBC News Україна.