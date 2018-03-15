Клімкін: Україна повинна вийти з СНД

Копирайт изображения УНІАН Image caption Засідання глав урядів країн СНД у Мінську, травень 2013 року. Україна була теж представлена.

Український міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україна має повністю вийти з СНД.

Країна не підписала в 1993 році статут цієї організації, тому не є державою-членом Співдружності, але має статус держави-засновниці та держави-учасниці.

"Стратегічна мета має бути - наш повний вихід з СНД. Нам нема чого робити в цьому пострадянському клубі", - заявив він в інтерв'ю BBC News Україна.

Він додав, що це має бути зроблено на основі аналізу й переговорів з іншими учасниками СНД про окремі секторальні угоди.

За словами міністра, перш ніж остаточно покинути СНД, слід проаналізувати, які угоди з іншими її членами важливі для України, та провести стосовно цього переговори.

"Є ряд секторальних угод про визнання дипломів, пенсійне забезпечення, і нам він важливий. Адже це стосується наших українських громадян", - каже пан Клімкін.

При цьому він нагадав, що Україна не підписувала статут цієї організації, не платить внески, а в роботі органів СНД бере участь на мінімальному рівні, аби не допустити ухваленя "невигідних рішень".

"В питанні СНД нам потрібні переговори, вони будуть дуже складні, оскільки Росія намагатиметься це використовувати. Маємо це зробити розумно", - пояснив міністр.

За його словами, МЗС підготував аналіз ситуації, над яким досить довго працювали дипломати.

СНД створили у 1991 році як господарський, політичний та економічний союз Білорусі, Росії та України. Пізніше до організації приєдналися ще вісім колишніх радянських республік - Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан.

В 1993 році до СНД приєдналася Грузія, проте в 2009 році ця країна залишила організацію. Також з СНД вийшов Туркменістан.

Про "Великий договір з Росією"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Павло Клімкін висловився за призупинення "Великого договору з Росією"

Що стосується "Великого договору з Росією", то за словами пана Клімкіна, існує кілька варіантів подальших дій.

"Зараз ми свідомо розуміємо, що цей договір за визначенням не є адекватним тій реальності, в якій ми перебуваємо", - каже він.

За його словами, по-перше, можна призупинити цей договір. "Це можливо за Віденською конвенцією про право міжнародних договорів. Причому ми можемо призупинити весь договір, або ми можемо призупинити ряд статей", - пояснив міністр.

Друга опція, за його словами, це його повне припинення, що означає денонсацію, або припинення дії декількох статей.

"Там є декілька аспектів, не тільки політичних. Є юридичний в контексті підготовки наших позовів. Це все ми враховуємо", - сказав пан Клімкін.

Він повідомив, що остаточне рішення з цього питання має ухвалити президент України.

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство Україна та Росія підписали 31 травня 1997 року, ратифікували у 1998 році. Його ще називають "Великий договір". Країни офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства.

В Росії вже відреагували на такі наміри української сторони. Депутат Держдуми Олексій Пушков у своєму Twitter написав: "Денонсуючи договір з Росією від 1998 року, Київ скасує і статтю про визнання територіальної цілісності України. Знову стріляють собі в ногу".

Повний текст інтерв'ю з паном Клімкіним читайте невдовзі на нашому сайті і дивіться в програмі BBC News Україна.