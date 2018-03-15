Хто не думав підірвати Верховну Раду? - Савченко перед допитом СБУ

Копирайт изображения УНІАН Image caption Надія Савченко перед допитом СБУ виголосила ряд заяв

Надія Савченко прибула на допит СБУ у справі про Володимира Рубана, якому інкримінують підготовку масштабних терактів у центрі Києва.

Перед допитом депутат відкинула всі звинувачення й у відповідь сама звинуватила владу та спецслужби в тому, що вони "підставляють" волонтерів.

Не в Росії, а в Страсбурзі.

Надія Савченко у четвер з'явилася перед будівлею СБУ й виголосила перед нею промову, в якій торкнулася всіх звинувачень, які лунали на її адресу протягом останнього часу.

Вона запевнила, що три дні до цього була не в Росії у Європарламенті в Старсбурзі, де "спілкувалися з європейськими політиками щодо звільнення наших полонених і політв'язнів у РФ".

Раніше ряд депутатів висловлювали припущення, що Надія Савченко, побоюючись переслідування в Україні, виїхала до Росії.

А генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що вона перебуває в Іспанії.

Пані Савченко додала, що після розмови з європейськими політиками отримала надію на те, що українських полонених і в'язнів у Росії можуть звільнити у період між президентськими виборами там та початком Чемпіонату світу з футболу в червні.

Про Рубана

Копирайт изображения УНІАН Image caption Керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан брав участь у підготовці терактів у Києві, стверджують у СБУ

"Я поважаю Володимира Рубана за всю його роботу, яку він виконував на фронті по звільненню полонених, по допомозі ЗСУ, СБУ і всім спецслужбам", - наголосила Савченко і повторила плани взяти його на поруки.

Ситуацію навколо затриманого Рубана, який, за твердженням, СБУ, перевозив великий арсенал зброї і боєприпасів, Надія Савченко пояснила "війною спецслужб".

"Одні підрозділи, сили і структури готові виконати завдання на користь України, а є підрозділи і структури, які їм перешкоджають", - вважає депутат.

"Волонтери, які допомагають фронту і спецслужбам, дуже часто бувають підставлені і кинуті цими спецслужбами. На жаль, влада не гребує нічим, особливо, коли бачить, що волонтери бачать правду - свідків треба знищити", - упевнена політик.

Про "знищення влади"

Щодо можливих терактів вона заявила: "Українці, задайтеся питанням: хто хоч раз не думав знищити цю владу? Знести цю владу, як закликали на всіх майданах. Хто не думав підірвати Верховну Раду або Банкову (Адміністрацію президента. - Ред.)?"

"Ми що, живемо у 1937 році, у сталінські часи, коли це є злочином? Про це не можна говорити на вулиці? У нас про це не говорить тільки лінивий Про це говорять всі", - додала Надія Савченко.

Звинувачення

Копирайт изображения УНІАН Image caption Савченко прибула до України в середу ввечері. Її опоненти стверджують, що вона була у Росії, сама вона це відкидає, і каже, що перебувала у Страсбурзі

Сама депутат виголосила ряд звинувачень на адресу "злочинів влади", які, за її словами, "почалися задовго до Революції гідності".

Вона, зокрема, звинуватила чинну українську владу у тому, що вона домовлялася про "здачу Криму" Росії та створення "котлів на Донбасі" під час гарячої фази конфлікту там.

Зрештою, вона торкнулася і теми розстрілів на Майдані взимку 2014 року.

"Я бачила, як Парубій заводив снайперів у готель Україна", - заявила пані Савченко.

"Генпрокурору Луценку треба було стати генпрокурором, щоб ніколи не розслідувалися його злочини проти українського народу. Як і діючій владі", - стверджує Надія Савченко.

Відповідь Луценка

Копирайт изображения УНІАН Image caption Луценко вже у четвер внесе подання про зняття недоторканності і арешт Савченко

Поки вона перебувала на допиті в СБУ Юрій Луценко у Верховній Раді заявив, що "слідство має неспростовні докази, що народний депутат України Надія Савченко особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі".

За його словами, планувалося бойовими гранатами знищити урядову і посадову ложі у Верховній Раді, "мінометами обрушити купол й автоматами добиваючи тих, хто виживе".

Генпрокурор пообіцяв у четвер внести до парламент подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Надії Савченко.