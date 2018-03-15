Савченко: військовий переворот в Україні - правильна подія

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Депутат Надія Савченко після візиту до СБУ заявила, що вважає військовий переворот в Україні "правильною подією", й такої точки зору, за її словами, притримуються багато військовослужбовців.

"Зараз є дуже багато військових, які мене чують і абсолютно погоджуються з точкою зору, що військовий переворот в Україні - досить очікувана і, напевно, досить правильна подія", - розповіла депутат.

"Я розумію, що таких немає при владі і в командуванні. Ті, хто в командуванні, завжди грають під владу, а влада завжди грає під Росію. Вони просто вбивають свій народ і посилають на смерть", - додала вона.

Про самий візит до Служби безпеки вона розповіла, що слідчі проводили "не допит, а відбирали пояснення".

Більше деталей пані Савченко не розкрила.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Савченко перед будівлею СБУ

Вона також розповіла, що під час поїздки до Страсбурга "в юридичних судових інстанціях Європи встигла дати свідчення проти корупції Порошенка, злочинності нашої влади і політичних переслідувань".

У четвер генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про притягнення Надії Савченко до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

У Генпрокуратурі їй інкримінують підготовку збройного нападу на Верховну Раду, до якого причетний і затриманий переговірник з "ДНР" і "ЛНР" Володимир Рубан.

Сама Надія Савченко всі звинувачення відкидає.

Регламентний комітет має розглянути подання проти неї у наступну середу, а зняти недоторканність та дати згоду на її арешт парламент може у четвер.