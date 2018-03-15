США ввели санкції проти 19 росіян за втручання у вибори 2016 та кібератаки

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США запровадили санкції проти 19 росіян, яких звинувачують у втручанні в американські вибори та кібератаки.

До списку, зокрема, увійшли 13 людей, яким минулого місяця висунули звинувачення щодо втручання у вибори 2016 року в США.

Тоді оголошення про звинувачення зробив спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який проводить розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін звинуватив росіян у "руйнівних кібератаках та втручаннях, націлених на критичну інфраструктуру".

За його словами, санкції будуть спрямовані на "постійні нечесні напади" з боку Росії.

До санкційного списку потрапив бізнесмен Євген Пригожин і три організації, зокрема "Агентство інтернет-досліджень", відоме як "фабрика тролів".

У Вашингтоні ці штрафні заходи описують як найжорсткіші дії, вжиті адміністрацією Трампу проти Москви.

Міністр фінансів США заявив, що будуть додаткові санкції, щоб російські "чиновники та олігархи несли відповідальність за їх дестабілізаційну діяльність".

Однак він не сказав, коли саме нові штрафи заходи запровадять, але повідомив, що вони перекриють доступ фізичних осіб до фінансової системи США.