Міністр оборони Британії: Росія має "стулити пельку і забратися геть"

Копирайт изображения Empics Image caption Гевін Вільямсон - один з жорстких критиків Росії в британському уряді

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон, коментуючи справу про отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, закликав Росію "стулити пельку" та "забратися геть".

Про це він сказав під час оголошення планів про нові заходи для захисту від хімічної зброї.

Пан Вільямсон повідомив про інвестиції у розмірі 48 мільйонів фунтів стерлінгів у приміщення, що знаходитиметься в Лабораторії оборонної науки та техніки в Портон Дауні.

Він відомий як жорсткий критик Росії в британському уряді.

Саме на Москву британська влада поклала відповідальність за напад на Скрипаля.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова у відповідь вже заявила: "А що ще може сказати міністр оборони країни, яка приховує обставини застосування на своїй території хімічних отруйних речовин і не бажає передавати інформацію, як того вимагає Конвенція із заборони хімічної зброї?"

"Лондону є що приховувати. Партнери нервують", - додала вона.

Гевін Вільямсон посів пост міністра оборони Британії у листопаді 2017 року.

"Якщо ми сумнівалися в тому, яку загрозу представляє Росія для наших громадян, то слід лише поглянути на шокуючий приклад її безвідповідального нападу в Солсбері, - заявив міністр. - І ми знаємо, що небезпека хімічного нападу йде не тільки з Росії, але й від інших країн".

Копирайт изображения AFP Image caption У четвер в Солсбері прибула прем'єр-міністр Британії Тереза Мей

За словами Вільямсона, Велика Британія займає провідні позиції у галузі хімічного, біологічного та радіологічного озброєння, але ці розробки необхідно розвивати, щоб протистояти потенційній небезпеці з боку інших країн та окремих осіб.

Британія приєдналась до міжнародних договорів про заборону застосування хімічної зброї, тож вона не може самостійно розробляти нові речовини, але може працювати над захисними заходами.

Крім того міністр заявив, що тисячі британських військовослужбовців отримають щеплення від сибірки - гострої інфекційної хвороби, що поширюється за допомогою спору.

Листи зі спорами сибірки були відправлені поштою в редакції декількох ЗМІ та двом сенаторам від Демократичної партії США 2001 року, через тиждень після терактів 11 вересня.

Британські війська високого ступеня готовності пройдуть вакцинацію на добровільній основі, щоб бути готовими до відправлення в райони з високою небезпекою атак біологічною зброєю.

За словами кореспондента BBC з питань оборони Джонатана Бейла, послання Вільямсона очевидне: Великій Британії потрібно більше вкладати в оборону, щоб відбивати не лише звичні військові загрози, але і нові методи нападу - наприклад, кібератаки.