Прем'єр Словаччини пішов у відставку через убивство журналіста
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо подав у відставку після масових протестів у країні через вбивство журналіста-розслідувача.
У відставку також подали усі міністри уряду Фіцо, вони виконуватимуть обов'язки міністрів до формування нового кабінету.
Президент Словаччини Андрей Кіска доручив сформувати новий уряд заступнику Фіцо з питань інвестицій Петеру Пеллегріні.
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У такий спосіб у країні планують зберегти чинну трипартійну коаліцію та уникнути дострокових виборів.
У середу пан Фіцо заявив, що готовий подати у відставку, якщо президент погодиться, що коаліція може допрацювати до кінця свого терміну без дострокових виборів.
Міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Калінак пішов у відставку кілька днів тому, посилаючись на тиск з боку партнерів по коаліції, партії "Mіст".
Вбивство, що сколихнуло країну
27-річного Яна Кучака та його дівчину Мартіну Кушнірову знайшли застреленими в їхньому будинку за 65 кілометрів від Братислави.
Вбивства спричинили антиурядові мітинги у Словаччині, які вважають найбільшими в країні після падіння комунізму 1989 року.
Пан Кучак розслідував політичну корупцію на вищому рівні. Він стверджував, що у східній Словаччині бізнесмени, пов'язані з італійською мафією "Ндрангета", розкрадають гроші зі структурних фондів ЄС.
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Він також наголошував, що мафія має зв'язки зі словацькими політиками.
"Я не залишаю політику"
Кореспондент BBC News з Праги Роб Кемерон зазначає, що 15 березня увійде в історію Словаччини як кінець епохи Фіцо.
Пан Фіцо стояв у церемоніальному залі в президентському палаці Братислави, спостерігаючи, як його заступника і колегу по партії Петера Пеллегріні призначили його наступником.
Колишній прем'єр-міністр сказав президенту: "Будьте певні, що я не залишаю політику, хочу бути активним лідером партії".
Саме це хвилює опозицію та протестувальників, які останні два тижні виходили на акції протесту. Роберт Фіцо за останні 12 років був прем'єр-міністром Словаччини - 10 років.
І хоча він більше не може відігравати активну роль в уряді, у країні вважають, що він може впливати на рішення міністрів, перебуваючи у тіні.
Організатори обіцяли третій раунд протестів у п'ятницю - цього разу вимагатимуть дострокових виборів.