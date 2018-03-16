Падіння моста у Маямі: люди опинилися у пастці під руїнами
В результаті падіння пішохідного моста на жваву автомагістраль в американському місті Маямі щонайменше четверо людей загинули.
Ще десять людей поранені, з них двоє перебувають у критичному стані. Рятувальники продовжують діставати з-під руїн моста поранених та тіла загиблих.
Пішохідний міст біля Міжнародного університету Флориди у Маямі побудували лише шість днів тому.
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Будівництво здійснили з використанням технології "прискореного будівництва мостів", щоб не переривати рух транспорту на автомагістралі з восьми смугами.
Більшу частину моста зібрали на узбіччі дороги, а потім встановили над автомагістраллю. Його вага становила 862 тони.
Місцеві чиновники повідомили, що під руїнами у пастці опинилися щонайменше вісім автомобілів та багато людей.
Тіона Пейдж, одна зі свідків, розповіла ABC News, що крики, які було чути з автомобілів, були "жахливими".
"Я бачив, що під мостом розчавило декілька машин, це було просто жахливо", - сказав інший свідок Джейкоб Міллер, студент Міжнародного університету Флориди, у коментарі Associated Press.
Міст, збудований 10 березня, зв'язував Міжнародний університет Флориди з житловим комплексом для студентів.
Його будівництва давно вимагали студенти та викладачі університету, щоб уникнути необхідності переходити жваву автомагістраль.
У серпні 2017 року одного зі студентів університету на смерть збили автомобілі, коли він переходив автомагістраль.
Будівництвом моста займалася сімейна фірма-підрядник Munilla Construction company, участь у розробці проекта брала компанія FIGG Engineering. Обидві погодилися співпрацювати зі слідством.