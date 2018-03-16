Британія: рішення отруїти Скрипаля "цілком ймовірно" приймав Путін

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Британія вважає "цілком ймовірним", що отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері санкціонував особисто Володимир Путін, заявив міністр закордонних справ Борис Джонсон.

"Ми не маємо нічого проти росіян. Те, що відбулося, не призведе до русофобії. Наші претензії - до Путіна та Кремля, а також до його рішення - а ми вважаємо, цілком ймовірно, що це було його рішення - застосувати нервово-паралітичний токсин на території Британії, на території Європи", - цитує його агентство Reuters.

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Російська влада відкидає ці звинувачення.

"Ми розмовляли на різних рівнях і в різних ситуаціях, що Росія не має нічого спільного з цією історією. Будь-які посилання та згадки нашого президента - це ніщо інше як шокуюча та неприпустима з точки зору дипломатії поведінка", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков агенції "Інтерфакс".

Сергій Скрипаль та його донька були знайдені 4 березня непритомними в центрі Солсбері.

Слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною. Зараз Скрипаль з донькою знаходяться в лікарні у критичному стані.

14 березня прем'єр Британії Тереза Мей оголосила про заходи щодо Росії у зв'язку з цією ситуацією. Зокрема, Лондон висилає 23 російських дипломатів та призупиняє всі заплановані двосторонні контакти з Росією на високому рівні.

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон, коментуючи справу про отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, закликав Росію "стулити пельку" та "забратися геть".

Москва відкидає всі звинувачення, а у відповідь на заходи Лондона оголосила про вислання британських дипломатів з Росії.

США та Євросоюз заявили про солідарність з Британією.