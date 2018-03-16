МВС України забороняє росіянам голосувати у консульствах РФ

  • 16 березня 2018
Москва, 16 березня 2018 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Москва, 16 березня 2018

Міністерство внутрішніх справ України ухвалило рішення про заборону проведення виборів президента Росії на території дипломатичних місій Російської Федерації в Україні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні міністерства.

"Доступ до установ матимуть виключно особи з дипломатичним статусом. Інші особи і громадяни РФ в цей день на територію диппредставництв допускатися не будуть", - підкреслив очільник МВС Арсен Аваков.

Як повідомляють у МВС, таке рішення ухвалили через те, що Росія не відреагувала на ноту МЗС з вимогою не проводити вибори президента Росії в анексованому Криму та на непідконтрольній Києву території Донбасу.

У міністерстві повідомляють, що голосування в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв РФ на території України буде можливе лише за умови повного виконання РФ вимоги української сторони щодо непроведення виборів в Криму і на Донбасі.

МВС звертається до дипломатів і громадян Росії з проханням підкоритися законним вимогам України - не провокувати ситуацію, дотримуватися порядку і законів України.

Нещодавно міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю BBC News Україна розповів, як Україна реагуватиме на російські вибори в Криму і на непідконтрольній частині Донбасу.

"Ми вже звертаємося до світу. Я буду розмовляти в понеділок з міністрами закордонних справ ЄС. По-перше (Україна буде закликати ЄС - Ред.), засудити і не визнавати вибори на території окупованого Криму. Це має бути 100%. Кілька днів тому про це сказала Федеріка Могеріні, але нам потрібна позиція всього цивілізованого світу", - повідомив Павло Клімкін.

Також він наголосив, що збирається йти далі заяв: "Буде розмова з міністрами про можливість санкцій щодо тих, хто брав участь в організації цих виборів або сприяв цим виборам. При чому це можуть бути як європейські санкції, так і національні санкції".

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