МВС України забороняє росіянам голосувати у консульствах РФ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Москва, 16 березня 2018

Міністерство внутрішніх справ України ухвалило рішення про заборону проведення виборів президента Росії на території дипломатичних місій Російської Федерації в Україні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні міністерства.

"Доступ до установ матимуть виключно особи з дипломатичним статусом. Інші особи і громадяни РФ в цей день на територію диппредставництв допускатися не будуть", - підкреслив очільник МВС Арсен Аваков.

Як повідомляють у МВС, таке рішення ухвалили через те, що Росія не відреагувала на ноту МЗС з вимогою не проводити вибори президента Росії в анексованому Криму та на непідконтрольній Києву території Донбасу.

У міністерстві повідомляють, що голосування в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв РФ на території України буде можливе лише за умови повного виконання РФ вимоги української сторони щодо непроведення виборів в Криму і на Донбасі.

МВС звертається до дипломатів і громадян Росії з проханням підкоритися законним вимогам України - не провокувати ситуацію, дотримуватися порядку і законів України.

Нещодавно міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю BBC News Україна розповів, як Україна реагуватиме на російські вибори в Криму і на непідконтрольній частині Донбасу.

"Ми вже звертаємося до світу. Я буду розмовляти в понеділок з міністрами закордонних справ ЄС. По-перше (Україна буде закликати ЄС - Ред.), засудити і не визнавати вибори на території окупованого Криму. Це має бути 100%. Кілька днів тому про це сказала Федеріка Могеріні, але нам потрібна позиція всього цивілізованого світу", - повідомив Павло Клімкін.

Також він наголосив, що збирається йти далі заяв: "Буде розмова з міністрами про можливість санкцій щодо тих, хто брав участь в організації цих виборів або сприяв цим виборам. При чому це можуть бути як європейські санкції, так і національні санкції".