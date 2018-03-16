Поліція Лондона: Глушкова - вбили
Поліція Лондона повідомила, що смерть колишнього бізнес-партнера Бориса Березовського - Миколи Глушкова - була насильницькою. Її розслідують як вбивство.
68-річного бізнесмена знайшли мертвим 12 березня у його квартирі на південному заході Лондона.
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Смерть Глушкова настала від "здавлювання шиї", йдеться в заяві поліції Лондона.
"На цьому етапі ніщо не вказує на будь-який зв'язок із замахами на вбивство в Солсбері, і немає ніяких доказів отруєння [Глушкова]", - розповіли в поліції.
Раніше в п'ятницю Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом отруєння у Великій Британії Юлії Скрипаль і вбивства Миколи Глушкова. На той момент ще не було офіційного повідомлення Лондона про насильницькі причини смерті пана Глушкова.
Що відомо про смерть Глушкова
Російське видання "Коммерсант" з посиланням на знайомих пана Глушкова повідомила, що тіло колишнього топ-менеджера "Аерофлоту" знайшла його дочка Наталія в квартирі на околиці Лондона.
"За їх словами, на шиї пана Глушкова було видно сліди удушення. Було це вбивство чи самогубство, поки що не зрозуміло - триває розслідування", - повідомляє видання.
Газета нагадує, що Бориса Березовського також знайшли повішеним у його будинку в передмісті Лондона в березні 2013 року, а Глушков був його партнером і найближчим соратником.
Першим про смерть Глушкова написав у Facebook бізнесмен Дем'ян Кудрявцев, сім'ї якого належить російська газета "Ведомости". Кудрявцев працював з Березовським і керував видавничим домом "Коммерсант", який колись належав покійному олігарху.
Розтин тіла провели 15 березня, і в п'ятницю стали відомі результати.
Хто такий Глушков
На початку 1990-х Глушков був заступником гендиректора створеної Березовським компанії "ЛогоВАЗ", а в 1996 зайняв пост заступника директора "Аерофлоту".
Через чотири роки Глушкова арештували. Після суду, який засудив його до вже відбутих трьох років позбавлення волі, він виїхав до Британії, де в 2010 році отримав політичний притулок.
У минулому році суд у Москві розглядав нову справу проти Глушкова і визнав його винним в розкраданні 123 млн доларів у "Аерофлоту". Глушкова заочно засудили до восьми років колонії.
За версією слідства, в 1995 році Глушков домовився з Березовським про розкрадання грошей у "Аерофлоту".
На тлі отруєння у Солсбері
У місті Солсбері на південному заході Англії 4 березня отруїли колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаля, раніше засудженого в Росії за державну зраду, і його дочку Юлію.
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Вони залишаються в критичному стані. Британська влада дійшла висновку, що Скрипалів отруїли речовиною нервово-паралітичної дії класу "Новачок".
У цьому звинуватили Росію. Офіційна Москва заперечує наявність у неї такої отруйної речовини і будь-яку причетність до цієї справи.