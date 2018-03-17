Захурделило: в Україну повертаються снігопади

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Впродовж 17-19 березня синоптики прогнозують в Україні хуртовини, снігові замети та ожеледицю.

У суботу сніговий покрив у кількадесят сантиметрів утвориться на Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

В Закарпатській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській областях - мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

"Окрім зниження температури повітря, 17 березня через територію України відбудеться переміщення двох циклонів середньої активності, які спричинять сильні снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу та посилення швидкості вітру", - повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда під час наради в ДСНС 16 березня.

По всій території України сильний вітер, повідомила синоптик Наталка Діденко. У столиці "вдень у суботу опади послабшають, вітер та мороз залишаться".

У ДСНС наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту другий (жовтий), місцями в центральних та прикарпатських областях - третій (червоний).

З вечора 16 березня і до понеділка 19 березня обмежили в'їзд вантажівок до столиці. Про рішення повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Столична влада просить киян під час негоди не користуватися особистим авто та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту, особливо для поїздок у центральну частину міста.

У КМДА підтвердили ВВС News Україна намір зробити у столиці вихідний 19 березня, якщо погодні умови ускладняться.

"Першочергово це стосуватиметься дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів", - повідомляють у київській держадміністрації. Рішення щодо цього мають опублікувати на вихідних на сайті КМДА.