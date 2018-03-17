Чи зможуть росіяни проголосувати в Україні?

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption МВС заборонило проведення російських виборів в Україні

У п'ятницю МВС України заявило про рішення заборонити вибори президента РФ на території російських дипломатичних місій в Україні. Вибори пройдуть 18 березня, в тому числі в анексованому Криму.

Рішення МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, що Україна "вимагає від Росії не проводити вибори 18 березня 2018 року на тимчасово окупованих територіях".

За його словами, голосування під час виборів президента РФ на території України буде можливе тільки за умови повного виконання російською стороною цієї вимоги.

"Доступ до установ матимуть виключно особи з дипломатичним статусом. Інші особи і громадяни РФ в цей день на територію диппредставництв допускатися не будуть", - заявили в МВС.

МВС звертається до дипломатів і громадян Росії з проханням підкоритися законним вимогам України - не провокувати ситуацію, дотримуватися порядку і законів України.

Арсен Аваков повідомив, що "з огляду на публічні акції протесту в українському суспільстві", щоб уникнути провокацій і можливих важких наслідків, правоохоронці забезпечать в цей день належну охорону всіх диппредставництв.

Що відповіла Росія?

В посольстві Росії в Києві не забарилися з відповіддю і опублікували на сайті відповідний коментар.

Там повідомили, що "обурені" таким рішення України, яке суперечить міжнародному законодавству.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Біля російського посольства в Києві часто проходять акції протесту. Мітинг за звільнення ув'язнених в РФ українців, серпень 2017 рік.

"Вся відповідальність за порушення прав російських громадян ляже на українську сторону", - заявили в російському посольстві.

У зв'язку з цією ситуацією, російська сторона направила ноту в МЗС України з вимогою забезпечити можливість проведення виборів.

Там також додали, що зроблять все, аби в день голосування виборчі дільниці в російських установах в Україні були відкриті.

А російське МЗС навіть заявило, що Україна втручається у внутрішні справи Росії, що веде до подальшої ескалації.

Українське зовнішньополітичне відомство поки не відреагувало на цю ситуацію.

Заклик до санкцій

Україна закликає весь світ не визнавати вибори президента Росії в Криму.

На початку березня відповідне звернення до міжнародної спільноти прийняла Верховна Рада.

Схоже звернення депутати ухвалювали і напередодні голосування до Держдуми Росії у вересні 2016 року.

Тоді Євросоюз та США визнали вибори в Криму нелегітимними. А за самим виборчим процесом не стежили спостерігачі ОБСЄ та країн-членів ЄС.

А міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю BBC News Україна повідомив, що відразу після російських виборів поїде в Брюссель говорити про посилення санкцій проти Росії.

Росія ж заявила, що вибори президента в Криму та Севастополі проведе у запланованому режимі, попри заяви України.