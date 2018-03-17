МЗС Росії: 23 британських дипломатів мають виїхати протягом тижня

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Росія висилає 23 британських дипломатів у відповідь на рішення Лондона через отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, заявили в російському МЗС. Вони мають залишити Росію протягом тижня.

Крім того, там повідомили про припинення діяльності в Росії Британської ради.

"У зв'язку з неврегульованим статусом Британської ради в РФ припиняється її діяльність", - повідомляє сайт МЗС.

Також Москва відкликала дозвіл на відкриття в Санкт-Петербурзі генерального консульства Великої Британії.

"Враховуючи диспаритет в кількості консульських установ двох країн, відкликається дозвіл РФ на відкриття та функціонування генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі", - повідомляє МЗС Росії.

Сергій Скрипаль та його донька були знайдені 4 березня непритомними в центрі Солсбері.

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Слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною. Зараз Скрипаль з донькою знаходяться в лікарні у критичному стані.

14 березня прем'єр Британії Тереза Мей оголосила про заходи щодо Росії у зв'язку з цією ситуацією. Зокрема, Лондон висилає 23 російських дипломатів та призупиняє всі заплановані двосторонні контакти з Росією на високому рівні.

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон, коментуючи справу про отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, закликав Росію "стулити пельку" та "забратися геть".

А глава британського МЗС Борис Джонсон навіть заявив, що отруєння Скрипаля "цілком ймовірно" санкціонував особисто Володимир Путін.

Москва відкидає всі звинувачення та називає їх безпідставними.

США та Євросоюз заявили про солідарність з Британією.