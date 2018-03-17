МЗС Росії: 23 британських дипломатів мають виїхати протягом тижня
Росія висилає 23 британських дипломатів у відповідь на рішення Лондона через отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, заявили в російському МЗС. Вони мають залишити Росію протягом тижня.
Крім того, там повідомили про припинення діяльності в Росії Британської ради.
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"У зв'язку з неврегульованим статусом Британської ради в РФ припиняється її діяльність", - повідомляє сайт МЗС.
Також Москва відкликала дозвіл на відкриття в Санкт-Петербурзі генерального консульства Великої Британії.
"Враховуючи диспаритет в кількості консульських установ двох країн, відкликається дозвіл РФ на відкриття та функціонування генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі", - повідомляє МЗС Росії.
Сергій Скрипаль та його донька були знайдені 4 березня непритомними в центрі Солсбері.
Слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною. Зараз Скрипаль з донькою знаходяться в лікарні у критичному стані.
14 березня прем'єр Британії Тереза Мей оголосила про заходи щодо Росії у зв'язку з цією ситуацією. Зокрема, Лондон висилає 23 російських дипломатів та призупиняє всі заплановані двосторонні контакти з Росією на високому рівні.
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Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон, коментуючи справу про отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, закликав Росію "стулити пельку" та "забратися геть".
А глава британського МЗС Борис Джонсон навіть заявив, що отруєння Скрипаля "цілком ймовірно" санкціонував особисто Володимир Путін.
Москва відкидає всі звинувачення та називає їх безпідставними.
США та Євросоюз заявили про солідарність з Британією.