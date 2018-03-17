Помер хакер, який видав інформатора Wikileaks

Копирайт изображения MARIO LAMO Image caption Причини смерті Адріана Ламо поки не повідомляють

Помер 37-річний хакер Адріан Ламо, відомий передачею інформації, завдяки якій арештували американського солдата Челсі Меннінг.

Під час онлайн переписки Меннінг довірилася йому та розказала про конфіденційні військові матеріали, які відправила Wikileaks.

Слідчий з округу Седжвік в Канзасі підтвердив ВВС смерть відомого хакера, але причини поки не повідомляють.

Його батько Маріо написав у Facebook: "З великим сумом і розбитим серцем я маю повідомити всім друзям Адріана, що він помер. Яскравий розум і співчутлива душа пішли від нас, він був моїм любим сином ".

Хакерський рекорд Адріана Ламо включає злом бази даних Microsoft та The New York Times.

В розмові з Guardian в 2011 році він повідомив, що рішення здати владі Челсі Меннінг було вимушеним. Він також додав, що буде шкодувати, якщо вона отримає суворий вирок.

Засновник Wikileaks Джуліан Ассандж назвав хакера "дрібним шахраєм та зрадником".

Американського солдата Челсі Меннінг засудили до 35 років позбавлення волі за "злив" сайту Wikileaks тисяч дипломатичних депеш і військових матеріалів. Пізніше тодішній президент Барак Обама пом'якшив вирок і в травні 2017 року після семи років ув'язнення вона вийшла з в'язниці.

Копирайт изображения AFP Image caption Челсі Меннінг засудили до 35 років ув'язнення, проте Барак Обама цей вирок пом'якшив і вона вже на волі

Витік понад 700 тисяч дипломатичних повідомлень та бойових звітів із ‎Афганістану та Іраку став одним з наймасштабніших в історії США.‎

За словами Меннінг, що служила у 2010 році в Іраку у якості експерта розвідки, ‎вона сподівалася, що ці документи змінять світ і започаткують дискусію стосовно ‎міжнародної та військової політики США.‎