Чому адвокати Трампа вимагають у порноактриси 20 млн доларів?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стормі Деніелс стверджує, що в неї з Трампом був роман у 2006 році

Адвокати президента США подали до суду на порноактрису Стормі Деніелс, яка заявила, що в 2006 році у неї з Дональдом Трампом був роман.

Юристи американського президента вимагають від неї компенсації в 20 млн доларів за порушення договору про нерозголошення, який уклали актриса та Трамп напередодні президентських виборів у 2016 році.

Адвокати стверджують, що Стормі Деніелс порушила угоду щонайменше 20 разів.

Порнозірка стверджує, що в неї був любовний зв'язок з Трампом у 2006 році, незабаром після того, як Меланія Трамп народила сина Беррона. За словами Деніелс, цей роман тривав кілька місяців.

Вперше вона розказала це ЗМІ за п'ять років до президентських виборів, які Трамп виграв.

Раніше в середині лютого особистий адвокат президента США Майкл Коен зізнався, що з власної кишені заплатив порноактрисі - справжнє ім'я якої Стефані Кліффорд - 130 тисяч доларів 2016 року.

Однак за що виклав кругленьку суму - не розповів.

Водночас пан Коен додав, що президент "категорично заперечує" будь-які романтичні стосунки з акторкою фільмів для дорослих.

У ЗМІ повідомляли, що жінці заплатили за мовчання за нібито стосунки з Трампом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Порнозірка через суд хоче визнати недійсним договір про нерозголошення

Порноактриса ж пізніше подала до суду на президента США з вимогою визнати недійсним договір про нерозголошення.

У цивільному позові, поданому у Лос-Анджелесі на початку березня, йдеться, що за кілька днів до виборів 2016 року пані Кліффорд та адвокат Трампа пан Коен підписали "договір про нерозголошення".

Але сам Трамп не підписував документ, тому вона намагається довести, що договір не має юридичної сили.