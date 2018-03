Facebook заблокувала компанію, що працювала на Трампа під час виборів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Очільник Cambridge Analytica Александр Нікс

У Facebook заблокували роботу аналітичної компанії Cambridge Analytica і пов'язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories, які допомогли Дональду Трампу перемогти на президентських виборах в США 2016 року.

У центрі скандалу опинився професор психології Кембриджського університету Александр Коган, який розробив мобільний додаток This is your digital life ("Твоє цифрове життя").

Ця програма складала психологічні портрети користувачів на основі постів у Facebook, особистих даних, зазначених у соціальній мережі, і реакцій на публікації інших користувачів.

А ще додаток мав доступ до особистих даних друзів 270 тисяч користувачів, які встановили This is your digital life.

У Facebook заявляють, що ще 2015 року дізналися про передачу Коганом даних користувачів компаніям Cambridge Analytica і Strategic Communication Laboratories.

ВВС поки не вдалося отримати коментар професора Когана.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У розпорядження компаній могли потрапити дані 200 мільйонів користувачів Facebook

Фірма Cambridge Analytica стверджує, що на вимогу Facebook негайно видалила всю отриману інформацію про користувачів додатка This is your digital life.

Однак у заяві Facebook стверджують, що компанія видалила не всю інформацію.

Загалом у розпорядження компаній могли потрапити дані понад 200 мільйонів користувачів Facebook.

На сайті Cambridge Analytica йдеться, що вона надавала передвиборному штабу Трампа "інформаційно-консультаційні послуги і допомогла виграти вибори".

Ймовірно, компанія, до ради директорів якої входить колишній радник президента США Стівен Беннон, передавала штабу Трампа дані про думки виборців.

За даними Федеральної виборчої комісії США, передвиборний штаб Трампа заплатив компанії понад 6,2 млн доларів.

Cambridge Analytica також, імовірно, могла зіграти певну роль під час проведення референдуму з питання про вихід Британії з ЄС.