Вибори президента РФ: росіян не пускають проголосувати у Києві

Копирайт изображения ВВС Image caption Мітинг під посольством у Києві

У Києві правоохоронці не пропускають до приміщення посольства РФ громадян Росії, які мають намір проголосувати на президентських виборах. Бажаючим взяти участь у виборах співробітники поліції пояснюють, що сьогодні в будівлю пускають лише співробітників дипустанови.

Раніше у МВС України заявили, що росіянам заборонено голосувати у консульствах РФ через проведення виборів в анексованому Криму. У Києві, Харкові проходять нечисленні мітинги біля російських дипустанов у зв'язку з проведенням виборів президента Росії. Відомства оточені поліцією. Ситуація біля відомств спокійна.

Копирайт изображения ВВС Image caption Дорогу перекрила поліція

"МВС забезпечує безпеку дипустанов, щоб уникнути провокацій. Доступ громадян РФ на територію чотирьох консульств і посольства РФ проводитись не буде, окрім працівників цих установ", - розповів під посольством у Києві речник МВС Артем Шевченко.

Копирайт изображения ВВС Image caption Мітингувальники відкрили під посольством "пам'ятник Путіну"

У Києві поліція частково обмежила рух транспорту по Повітрофлотському проспекту, де розташоване посольство, перекривши дорогу металевою і дерев'яною огорожою.

Перед кордоном поліції збираються активісти з прапорами "Національного корпусу", "Правого сектору". Їх вже понад сотня. На кордонах поліція перевіряє паспорти. Лунає патріотична музика.

Тим часом у посольстві відкрилася дільниця для голосування, у виборах беруть участь працівники установи, повідомляє посольство РФ у Twitter.

Активісти "ВО Свобода", Правого сектора, Нацкорпуса та інших націоналістичних організацій пікетують перед генеральним консульством Росії у Харкові.

Копирайт изображения ВВС Image caption Плакат на паркані біля посольства РФ

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", вони тримають плакати "Росія = війна", "Вибори на крові". За словами учасників акції, вони мають намір не допустити проведення голосування на території консульства.

Будинки консульства оточили співробітники Нацгвардії і поліції. Рух транспорту на прилеглих вулицях перекрили.

Також поліція перекрила проїзд і прохід до будівлі консульства РФ в Одесі, де відкрито дільницю для голосування, повідомляє російська агенція РІА Новини. Мітингувальників біля будівлі генконсульства немає. Зранку надійшло хибне повідомлення про замінування консульства, відбулась евакуація, але вибухівки не знайшли.

Біля будівлі генерального консульства Російської Федерації у Львові спокійно і безлюдно. Перехожих на вулиці майже немає. Біля консульства час від часу проходить поліцейський патруль. Охочих увійти на територію консульства немає.

Блокування виборів через Крим

У п'ятницю в МВС України повідомили, що не пустять росіян в диппредставництва для участі у виборах російського президента. У заяві міністерства зазначено, що таке рішення прийнято з огляду на те, що Росія має намір провести голосування на території анексованого Криму. У день виборів доступ до установ матимуть виключно люди з дипломатичним статусом.

МВС звернулося до дипломатів і громадян Росії з проханням підкоритися законним вимогам України - не провокувати ситуацію, дотримуватися порядку і законів України.

Копирайт изображения ВВС Image caption Так зараз виглядає посольство РФ у Києві

У посольстві Росії в Києві заявили, що "обурені" рішення України заборонити голосування. Там також додали, що зроблять все, аби в день голосування виборчі дільниці в російських установах в Україні були відкриті.

На сайті посольства Росії в Україні оприлюднено інформацію, що "голосування відбуватиметься 18 березня 2018 року зі 8.00 до 20.00 години за місцевим часом на виборчих дільницях в посольстві та Генеральних консульствах Росії в Україну" і зазначено, що проголосувати можна в дипустановах Києва, Харкова, Одеси та Львова.

Україна закликає весь світ не визнавати вибори президента Росії в Криму. На початку березня відповідне звернення до міжнародної спільноти прийняла Верховна Рада.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій закликає кримчан не голосувати на виборах президента Росії на території анексованого півострова, називаючи їх незаконними. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті міністерства.

Росія ж заявила, що вибори президента в Криму та Севастополі проведе у запланованому режимі, попри заяви України.

18 березня на території РФ проходять президентські вибори.