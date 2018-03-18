Як в РФ обирають президента: висока явка і безкоштовна їжа

Копирайт изображения AFP Image caption Росіяни голосують у Єрусалимі

18 березня в Росії проходять президентські вибори. У них беруть участь вісім кандидатів, у тому числі чинний президент РФ Володимир Путін, який балотується на четвертий термін.

До десятої ранку по Москві (9:00 у Києві) вже проголосувало 16,55% росіян, що називають дуже високою явкою.

Розпочалося голосування з Чукотки і Камчатки, коли у Києві було 22:00. Там виборчі дільниці вже закрилися.

Їжа та селфі

Щоб заманити росіян на дільниці, влада організувала ярмарки з продуктами за зниженими цінами, конкурси селфі, лотереї і безкоштовну їжу.

Конкурс селфі на дільницях.

Голова ЦВК Росії Елла Памфілова під час брифінгу у прямому телеефірі перевіряла повідомлення про те, що у Хабаровському краї заманюють виборців безкоштовною їжею. Але представник краю їй пояснив, що це не порушення, а дегустація.

В селі Горбунки у Ленінградській області на дільниці помітили людину у костюмі балістичної ракети "Сармат" з послання президента Росії.

Мер Москви Сергій Собянін уже проголосував у столиці РФ і розповів про найбільший за всю історію міста ярмарок на виборчих дільницях.

У Петербурзі на виборчу дільницю прийшли лицарі, повідомляє опозиціонер Олексій Навальний.

Порушення і атаки

Представники кількох мобільних груп, які працюють на виборах в Москві від "Відкритої Росії", розповіли кореспонденту Російської служби Бі-бі-сі, що поки ситуація спокійна, серйозних порушень у Москві немає .

Головний привід для підозр - коли на дільниці приїжджають великі групи людей.

Багатьох спостерігачів і членів комісій від кандидатів у президенти Павла Грудініна, Ксенії Собчак і Григорія Явлінського не пускають на виборчі дільниці, стверджує громадський рух "Голос".

З другої до п'ятої годин ночі сайт ЦВК Росії зазнав DDOS-атаки, "джерела атаки були розташовані в 15 країнах", розповіла голова ЦВК Росії Елла Памфілова.

Президент РФ і кандидат у президенти на четвертий термін Володимир Путін також уже проголосував.

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Журналісти запитали його, чи не довелося йому це робити через "не можу", повідомляє Інтерфакс. "Чому через "не можу "? Я впевнений в правильності тієї програми, яку пропоную", - сказав пан Путін. А на питання, який відсоток голосів за себе буде вважати успішним, відповів: "Будь-який. Який дає право виконувати роботу президента".