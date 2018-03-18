Березневий сніг в Україні: сто міст без світла, машини у кюветах

Копирайт изображения dsns.gov.ua Image caption На Вінниччини вивільняли автомобілі зі снігових заметів

Через сніг і сильні пориви вітру в Україні без світла залишились 134 населених пункти у 8 областях, повідомляє ДСНС.

Рятувальники відбуксирували 99 автомобілів, які потрапили у снігові пастки на дорогах, у яких було 158 людей.

З огляду на таку погоду ДСНС рекомендує водіям 18-19 березня не їздити на далекі відстані.

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Минулої ночі на Хмельниччині рятувальники звільнили із снігового полону три вантажні автомобілі та автобус. В Новоушицькому районі на відрізку дороги Нова Ушиця - Заміхів автобус з'їхав з дороги у кювет.

У Сумській області відбуксирували сім автомобілів, серед яких дві карети "швидкої" та мікроавтобус.

На автошляхах "Київ-Одеса" та "Cтрий-Тернопіль-Кропивницький-Знамянка" уманські рятувальники допомогли водіям п'яти вантажних та одного легкового автомобілів, які через ожеледицю, з`їхали з дороги, перекривши рух.

Поблизу села Соколівка, Жашківського району, на 172 км. автошляху "Київ-Одеса", через технічну несправність вантажівка зупинилась на автодорозі, перекривши рух.

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Аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі, повідомили у ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, негоду в Україні створили два активні південно-західні циклони.

19 березня сильні снігопади, ожеледиця, місцями мокрий сніг з дощем очікуються у таких регіонах - у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій.

Синоптики прогнозували, що на вихідних в Україні випаде від 20 до 50 см снігу.