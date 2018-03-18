Більше тисячі людей протестують на Майдані у Києві

Копирайт изображения ВВС Image caption На Майдані акція протесту, під час якої розібрали залізні конструкції

На Майдані у Києві проходить мітинг прихильників Михеіла Саакашвілі, його партії "Рух нових сил". Більше тисяча людей розбирають залізні конструкції на площі, на яких висіли прапори.

Вони вимагають відставки президента Петра Порошенка. Тримають в руках перекреслені портрети пана Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

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Деякі з них тримають жовто-блакитні прапори та прапори "Руху нових сил".

Поряд розміщені декілька автобусів з поліцейськими та нацгвардійцями. Поліція не втручається.

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Активісти виступають на імпровізованій сцені біля монументу Незалежності. На металевій конструкції, яку розбирають, були розміщені інформаційні плакати, присвячені подіям 1918 року - так званому "Кримському прориву".

Справи Саакашвілі

12 лютого колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі силоміць вивезли з України до Польщі. Прикордонна служба повідомила, що виконала рішення міграційної служби про повернення пана Саакашвілі в країну, з якої він потрапив на територію України.

Копирайт изображения ВВС Image caption За словами медиків, на одного протестувальника впала труба

Генпрокуратура та СБУ звинувачують Міхеіла Саакашвілі у сприянні злочинним організаціям й посяганні на цілісність України. За цією статтею йому загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення.

Там стверджують, що він отримував кошти на акції від Сергія Курченка - бізнесмена з оточення екс-президента Віктора Януковича, який перебуває у Росії.

Сам Міхеіл Саакашвілі всі звинувачення заперечує. Він закликав своїх прихильників в Україні виходити на акції протесту проти української влади, зокрема, президента Петра Порошенка, якого він звинувачує у корупції. 18 березня пан Саакашвілі заявив про готовність повернутсия до України.