Ведмідь і труна: як росіянам не дають голосувати в Україні

Копирайт изображения ВВС Image caption Акція протесту проти виборів президента РФ у Києві

Правоохоронці і мітингувальники продовжують не впускати до будівлі посольства і консульств Росії в Україні охочих проголосувати на виборах президента РФ.

18 березня в Росії обирають президента. В Україні росіянам заборонили голосувати через проведення виборів в анексованому Криму.

У Києві перекрили одну з головних вулиць

У Києві поліція частково обмежила рух транспорту по Повітрофлотському проспекту, де розташоване посольство, перекривши дорогу металевою і дерев'яною огорожею. Міський транспорт пустили в об'їзд.

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Біля паркану знаходяться представники "Національної дружини", "Національного корпусу", "Правого сектору". Вони гріються біля вогню в бочках, тримають плакати. На місці є медики з Червоного Хреста.

Біля огорож активісти розмістили кабінку біотуалету з написом "Виборча кабінка", привели іграшкового ведмедя.

Крім того, біля огорожі поставили карикатурний пам'ятник російському президенту, а також його опудало.

Копирайт изображения ВВС Image caption Перекриті вулиці у Києві

У центрі Києва в неділю чергують близько 1 500 правоохоронців.

У посольстві відкрилася дільниця для голосування, у виборах беруть участь працівники установи, повідомляє посольство РФ у Twitter.

Блокують у Львові і Харкові

Близько 50 активістів блокують генеральне консульство Росії у Львові. Двох громадян РФ не пустили на голосування.

Копирайт изображения unian Image caption Пікет у Львові

У Харкові Генконсульства Росії охороняють близько 300 бійців Нацгвардії та працівників поліції. До приміщення принесли труну з опудалом Путіна.

Копирайт изображения unian Image caption Акція у Харкові

"Їжаки" в Одесі

В Одесі проукраїнські активісти проводять акцію на вулиці Гагарінське плато, де розташоване генконсульство РФ, протестуючи проти виборів російського президента в Україні.

Там є близько 50 мітингувальників. Біля дипустанови поставили близько двох десятків мішків з піском у вигляді барикади та три "протитанкових їжаки". На мішках прикріпили плакати: "А хіба потрібні рабам вибори?", "Карантин на москалів". Звучать пісні "Смерека", "Воїни світла".

Копирайт изображения ВВС Image caption Кордон біля консульства РФ в Одесі

Зранку надійшло анонімне повідомлення про те, що вулиця, на якій розміщене консульство РФ, замінована. Провели евакуацію, але вибухівку не знайшли.

Блокування виборів через Крим

У п'ятницю в МВС України повідомили, що не пустять росіян в диппредставництва для участі у виборах російського президента. У заяві міністерства зазначено, що таке рішення прийнято з огляду на те, що Росія має намір провести голосування на території анексованого Криму. У день виборів доступ до установ матимуть виключно люди з дипломатичним статусом.

У посольстві Росії в Києві заявили, що "обурені" рішенням України заборонити голосування. Там також додали, що зроблять все, аби в день голосування виборчі дільниці в російських установах в Україні були відкриті.

Копирайт изображения ВВС Image caption Правоохоронці біля посольства РФ у Києві

Україна закликає весь світ не визнавати вибори президента Росії в Криму. На початку березня відповідне звернення до міжнародної спільноти прийняла Верховна Рада.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій закликає кримчан не голосувати на виборах президента Росії на території анексованого півострова, називаючи їх незаконними.

На адмінмежі з Кримом проходить акція протесту з метою закликати українців у Криму не голосувати.

Росія ж заявила, що вибори президента в Криму та Севастополі проведе у запланованому режимі, попри заяви України.