Борис Джонсон: "У нас є друзі в світі, а у Путіна їх немає"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джонсон сумнівається в тому, що російська влада щира у своїх намірах

У понеділок в Лондон прибуде група міжнародних експертів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Вони отримають для вивчення зразки нервово-паралітичної речовини, якою отруїли Сергія Скрипаля і його дочку.

Про це в неділю в прямому ефірі ВВС заявив міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон.

За словами голови британського МЗС, всупереч заявам російської влади, при розслідуванні справи Скрипаля Велика Британія неухильно дотримується духу і букву Конвенції із заборони хімічної зброї.

Раніше постійний представник Росії при Європейському союзі Володимир Чижов припустив в інтерв'ю ВВС, що нервово-паралітична речовина, якою отруїли Скрипаля та його дочку, могла надійти з лабораторії британського міністерства оборони в місті Портон-Даун, і підтвердив, що російські слідчі хотіли б приїхати в Лондон і отримати доступ до матеріалів справи.

Як аргумент Чижов зазначив, що британська науково-технічна військова лабораторія розташована лише за 12 км від Солсбері. Він також відкинув заяви про те, що Росія створювала запаси нервово-паралітичного речовини серії "Новачок".

Борис Джонсон у відповідь на запитання ВВС про те, чи допустять російських слідчих до матеріалів справи, сказав, що хотів би конструктивної співпраці з Москвою, але сумнівається в тому, що російська влада щира у своїх намірах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліцейський біля зараженої лавки в Солсбері

Британська влада, за його словами, більше довіряє фахівцям міжнародної Організації з заборони хімічної зброї.

Джонсон назвав знущальним припущення Володимира Чижова про британське походження нервово-паралітичної речовини, застосованого проти Скрипаля.

"Насправді у нас є отримані за останні 10 років свідчення того, що Росія не тільки досліджувала способи доставки нервово-паралітичних речовин з метою вбивства, але і створювала запаси" Новачка", - заявив Борис Джонсон в інтерв'ю ВВС.

За його словами, в найближчі дні Національна рада безпеки Великої Британії розгляне питання про доцільність запровадження нових санкцій щодо Росії у відповідь на висилку британських дипломатів, закриття генконсульства Британії у Санкт-Петербурзі і припинення діяльності в Росії Британської ради.

Тим часом посольство РФ в Лондоні повідомило, що британська влада відповіла відмовою на запит Росії надати доступ до Сергія Скрипаля, тому що він є британським громадянином.

"Необхідно дати відсіч"

Британський міністр закордонних справ звернувся до читачів недільного випуску газети Sun зі статтею під назвою "Дати відсіч такому задираці як Росія ризиковано, але зробити це буде правильним".

Борис Джонсон нагадав про те, що 131 ні в чому не винна людина в Солсбері могла зазнати потенційно смертоносного впливу нервово-паралітичної речовини "Новачок". Чим більше з'являється подробиць отруєння в Солсбері, тим тривожніше стає, зазначив міністр.

Копирайт изображения PA Image caption Поліція продовжує досліджувати Солсбері

Джонсон розповів, що британські військові, які працювали в Солсбері у костюмах хімзахисту, і вилучили заражений автомобіль, запитали його: "Чому ми? Чому російська держава вибрала Британію для здійснення цього жахливого злочину?".

Дійсно, чому з усіх опонентів Володимира Путіна, що живуть в різних країнах світу, треба було обрати жертвою Сергія Скрипаля в Солсбері, запитує Борис Джонсон.

Відповідь полягає в тому, пише Джонсон, що Британія - не єдина, хто зіткнувся з безрозсудною поведінкою Росії.

"Нинішнє свідчення нахабного нехтування міжнародними правилами - частина вже сформованої поведінки: від анексії Криму і кібератак в Україні до хакерських зламів бундестагу і російського втручання в європейські вибори", - пише Борис Джонсон.

"Те, як ми відповідаємо на це, багато говорить про нашу країну і про наше місце у світі, - стверджує Борис Джонсон. - Ми послідовно займали і займаємо сильну і принципову позицію щодо Кремля і зустріли широку міжнародну підтримку".

Голова британського МЗС навів як приклад міжнародної солідарності з Лондоном підтримку президента Франції, канцлера Німеччини і президента США. За його словами, британський Форін-офіс щогодини отримує нові запевнення у підтримці союзників.

Джонсон також вказує, що готовність стати на захист своїх цінностей - це якраз те, що відрізняє сильну, впевнену у своїх силах державу, що має інтереси і вплив у всьому світі.

"Сьогодні Росія залишилася одна, і вона абсолютно ізольована. Цей факт найбільш точно демонструє різницю між Британією і Путіним: у нас є друзі в світі, а у нього немає", - робить висновок у своїй статті Борис Джонсон.