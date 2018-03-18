В Росії завершилися вибори, екзитполи віддали перше місце Путіну

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18 березня в Росії пройшли президентські вибори. У них брали участь вісім кандидатів, у тому числі чинний очільник держави Володимир Путін, який обирається на четвертий термін.

Пан Путін, за даними екзитполів, вчетверте стане президентом Росії. Друге місце у кандидата від КПРФ Павла Грудініна, який протягом всієї кампанії боровся за цю позицію із лідером ЛДПР Володимиром Жириновським.

За даними опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, яке провели на виході з виборчих дільниць, у пана Путіна 73,9% голосів виборців. У пана Грудініна 11,2% голосів. У Володимира Жириновського - 6,7% голосів, 2,5% виборців сказали, що голосували за Ксенію Собчак.

Копирайт изображения EPA Image caption Голова Центрвиборчкому Елла Памфілова повідомила, що на 18:00 по Москві явка склала 60%.

Засновник "Яблука" Григорій Явлінський отримав 1,6% голосів опитаних ВЦВГД виборців, останнє місце зайняв Максим Сурайкін - у його підтримці зізналися 0,8% опитаних.

Фонд "Громадська думка" повідомляє, що у пана Путіна 76,3% голосів виборців, за пана Грудініна проголосували 11,9%.

Екзитполи традиційно оприлюднюють о 21:00 за московським часом, коли закриваються виборчі дільниці в найзахіднішому часовому поясі Росії - Калінінградській області.

На виборах 2012 року Володимир Путін отримав 63,60%.

За 18 років при владі найнижчий результат на виборах у пана Путіна був на своїх перших виборах у 2000 році - тоді він отримав 52,9% голосів. Через чотири роки під час переобрання пан Путін набрав вже 71,31%.

Дмитро Медведєв в 2012 році виграв вибори з результатом в 70,28%. На виборах 2012 року за пана Путіна, який вирішив повернутися на президентський пост, віддали голоси 65,34% виборців.