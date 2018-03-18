Війна у Сирії: Туреччина витіснила курдських бойовиків із Афріна
Підрозділи Вільної сирійської армії, які підтримує Туреччина, захопили центральну частину сирійського міста Афрін, який перебував під контролем курдів.
Як підтвердив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, це сталося у неділю вранці.
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Турецькі військові вже два місяці ведуть операцію, аби витіснити курдів з Афріна, яких Анкара вважає терористичним угрупуванням.
Понад 150 тисяч жителів Афріна втекли з міста за останні дні. За словами місцевих активістів, загинули 280 цивільних. Турецька влада цю заяву відкидає.
Як повідомляється, військові прочісують вулиці в центрі міста, у пошуках бійців Курдських загонів народної самооборони.
Туреччина вважає ці загони частиною забороненої в країні Робочої партії Курдистану (РПК), яка вже кілька десятиліть бореться за курдську автономію на південному сході країни.
Керівництво Курдських загонів народної самооборони заперечує будь-які зв'язки з РПК. Цю позицію підтримують США, які співпрацюють із курдськими загонами народної самооборони в боротьбі з джихадистами угруповання "Ісламська держава".
Анкара вважає, що курди не повинні входити в коаліцію зі США, і намагається запобігти захопленню курдами турецького кордону із Сирією.
З 20 січня турецька армія в сирійському місті Афрін проводить операцію "Оливкова гілка", яка спрямована проти воєнізованих формувань курдів. Турецька влада намагається витіснити курдів з міста Афрін, яке ті займають з 2012 року.
Чи продовжить Туреччина наступ?
За словами Марка Лоуена, кореспондента BBC в Туреччині, президент Ердоган вивів ключовий район з-під контролю Курдських загонів народної самооборони і згуртував більшість власного населення, що підтримує його дії.
Він також наголошує, що наразі головне питання в тому, чи стане Туреччина просуватися до інших районів, які утримують курдські загони народної самооборони, а саме - до Манбіджу, на півночі Сирії.
Пан Лоуен вважає, що це може привести до зіткнення турецьких військ з американськими солдатами, союзниками курдських загонів. Усе тепер залежатиме від переговорів між Анкарою і Вашингтоном, хоча звільнення держсекретаря США Рекса Тіллерсона позбавляє Туреччину важливого посередника.