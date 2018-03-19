Путін набрав понад 76% голосів і побив рекорд

Image caption Володимир Путін на мітингу на честь його перемоги ввечері 18 березня у Москві

Після підрахунку 99,65% бюлетенів Володимир Путін набрав на президентських виборах у Росії 76,66% голосів. Це рекорд його багаторічної політичної кар'єри.

За даними ЦВК Росії, на цих виборах Путін отримав 56 мільйонів голосів. Коли він обирався вперше у 2000 році, то набрав 52,94% (39,74 мільйона), в 2004 році - 71,31% (49,56 мільйона), а в 2012 році його результат склав 63,6% (45,6 мільйона голосів).

Згідно з конституцією Росії, одна людина не може бути президентом більше двох термінів поспіль, тому в 2008 році президентом за домовленістю з Путіним на один строк обирався прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, а Путін у цей час офіційно керував урядом.

До 2012 року строк повноваження президента Росії складав 4 роки, проте його збільшили до 6 років. Володимир Путін зможе керувати країною до 2024 року.

Як повідомили у ЦВК Росії, друге місце на виборах посів представник КПРФ Павло Грудінін - 11,8% голосів, потім йде лідер ЛДПР Володимир Жириновський - 5,67%.

Копирайт изображения EPA Image caption Поки що явка не дотягнула до 70%

Ксенія Собчак набрала 1,67%, а Григорій Явлінський - 1,04%.

Інші кандидати набрали менше 1% голосів.

Найпопулярнішого опозиційного політика Росії Олексія Навального не зареєстрували кандидатом у президенти.

Напередодні виборів російські експерти вказували, що у Кремлі прагнули, щоб Володимир Путін переміг за надзвичайно високої явки у понад 70%.

Наразі остаточна явка на виборах ще невідома, проте після підрахунку 95% бюлетенів вона складала 67%.

Голосування на президентських виборах також відбулось в анексованому Росією Криму.

Україна та велика кількість країн світу заявили, що не визнають вибори президента Росії на анексованому півострові.

Також через голосування в Криму Україна фактично не дозволила провести вибори президента Росії на виборчих дільницях у посольстві та консульствах Росії в Україні.

Згідно з даними сайту ЦВК Росії, у Криму за Путіна проголосували близько 92% виборців за явки у майже 71%. Міжнародні організації за виборами у анексованому Криму не спостерігали.