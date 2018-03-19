У США 9-річний хлопчик застрелив сестру через відеогру

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліція встановлює, як дитині вдалося дістати зброю

В американському штаті Міссісіпі 13-річну дівчинку застрелив її 9-річний брат. Про це повідомляє місцева поліція.

Хлопчик хотів пограти у відеогру, але його сестра відмовилася віддати йому джойстик.

Він підійшов до неї ззаду і вистрілив в голову з пістолета. Куля пройшла крізь мозок.

Шериф округу Монро Сесіл Кантрелл оголосив, що дівчинка померла від поранення у лікарні Мемфіса.

Досі не зрозуміло, які наслідки чекають на хлопчика.

"Йому всього лише дев'ять. Я припускаю, що він бачив це у відеоіграх чи на телебаченні. Я не знаю, чи він точно усвідомлював, що робить. Я знаю, що це трагедія", - наголосив шериф Кантрелл в коментарі виданню Clarion Ledger.

Мати хлопчика під час трагедії перебувала в іншій кімнаті, годуючи інших дітей.

Поліція розслідує, як дитині вдалося дістати зброю.

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"Це абсолютно нові обставини для нас, ми ніколи не мали справу з дитиною, яка стріляє в інших дітей у віці дев'яти років", - сказав шериф Кантрелл.