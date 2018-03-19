На Цукерберга тиснуть через збір даних користувачів Facebook

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Конгресі США та британському парламенті хочуть вислухати Марка Цукерберга щодо збору даних користувачів Facebook британською приватною компанією

Американські та британські політики закликають засновника та виконавчого директора Facebook Марка Цукерберга надати свідчення щодо ситуації зі збором даних користувачів приватною компанією.

Facebook звинувачують у нездатності належним чином інформувати користувачів про те, що інформацію про них, можливо, отримала та зберегла британська компанія Cambridge Analytica.

На сайті Cambridge Analytica йдеться, що вона надавала передвиборному штабу Трампа "інформаційно-консультаційні послуги і допомогла виграти вибори".

Ймовірно, компанія, до ради директорів якої входить колишній радник президента США Стівен Беннон, передавала штабу Трампа дані про думки виборців.

За даними Федеральної виборчої комісії США, передвиборний штаб Трампа заплатив компанії понад 6,2 млн доларів.

У Facebook в п'ятницю оголосили, що заблокували Cambridge Analytica на Facebook через розслідування претензій щодо неї. Йдеться про те, що лондонська компанія не видалила дані користувачів, які отримала за допомогою методів, що суперечили політиці Facebook.

Як Cambridge Analytica, так і Facebook заперечують вчинення будь-яких порушень.

Пан Цукерберг зазвичай відправляє юристів компанії на слухання в Конгресі щодо використання соцмережі з політичною метою.

Кілька впливових політиків по обидва боки Атлантики заявили, що Марку Цукербергу треба особисто надати пояснення щодо ситуації, яка склалася з використанням даних користувачів.

"Це серйозний недолік, який треба розслідувати. Зрозуміло, що ці сайти не можуть самостійно контролювати себе. Я закликала до більшої прозорості та відповідальності щодо політичної реклами в інтернеті. Вони сказали: "Довіряйте нам", - повідомила сенатор-демократ Емі Клобучар з Міннесоти.

"Марк Цукерберг має свідчити перед комітетом з судових справ Сенату", - наголосила вона.

Ці заклики підтримав член комітету з розвідки Палати представників демократ Адам Шифф, який розслідує маніпуляції в соціальних мережах під час президентських виборів 2016 року.

"Я думаю, що було б корисно, щоб він прийшов свідчити перед відповідними наглядовими комітетами. І не тільки Марк, а й інші керівники інших великих компаній, які працюють у цій сфері", - сказав він Washington Post.

Сенатор-республіканець від Флориди Марко Рубіо у неділю заявив NBC, що складається враження, наче високотехнологічні компанії ставлять себе вище за чинні правила.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вважається, що компанію Cambridge Analytica, якою керує Александер Нікс, отримала дані сотень тисяч користувачів Facebook через мобільні додатки

Британський депутат-консерватор Деміен Коллінз, який керує розслідуванням щодо втручання Росії у політичний процес в Британії, повідомив, що у британському парламенті хочуть поспілкуватися з представниками Facebook.

"Я буду писати Марку Цукербергу з проханням, щоб він або інший вищий керівник компанії, з'явилися та дали свідчення перед комітетом (британського парламенту. - Ред.) в рамках нашого розслідування", - сказав пан Коллінз.

Він також повідомив, що викличе до парламенту виконавчого директора Cambridge Analytica Александра Нікса.

"Здається очевидним, що він навмисно ввів в оману комітет і парламент", - повідомив пан Коллінз.

Компанія Cambridge Analytica та пан Нікс заперечують вчинення будь-яких правопорушень.