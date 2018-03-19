Uber зупиняє випробування безпілотного автомобіля після загибелі людини

Копирайт изображения Getty Images Image caption 49-річна Елейн Герцберг потрапила під колеса безпілотного автомобіля та померла від поранень у лікарні

Uber тимчасово зупиняє випробування безпілотного автомобіля після загибелі пішохода.

49-річна жінка потрапила під колеса автомобіля та загинула в місті Темпе в американському штаті Аризона.

Безпілотні автомобілі неодноразово потрапляли в аварії, проте, як вважається, це - перший інцидент із людськими жертвами.

Виконавчий директор Uber Дара Хосровшахі заявив, що смерть жінки була "неймовірно сумною новиною".

"Ми думаємо про родину жертви та співпрацюємо з місцевими правоохоронцями, щоб зрозуміти, що сталося", - написав він у Twitter.

Поліція повідомила, що ДТП сталася у неділю ввечері, коли автомобіль перебував в автономному режимі. За кермом також знаходився водій-випробовувач.

За даними поліції, 49-річна Елейн Герцберг не скористалася пішохідним переходом, щоб перейти дорогу. Після зіткнення з автомобілем її доставили до місцевої лікарні, де вона померла.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США та Національна комісія з безпеки дорожнього руху заявили, що відправляють співробітників у Темпе для розслідування обставин трагедії.

Uber почав випробування безпілотних автомобілів у Пітсбурзі в 2016 році. До загибелі Елейн Герцберг випробування також проходили у Сан-Франциско, Торонто та в районі Фенікса, де розташоване місто Темпе.

У березні 2017 року в штаті Аризона безпілотний автомобіль Volvo SUV, який належав Uber, зіткнувся з іншим автомобілем та перевернувся. Тоді Uber тимчасово зупинив випробування безпілотних автомобілів.

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