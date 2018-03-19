У Британії з’явилися дорожні знаки, що вказують шлях до Нарнії та Середзем'я

Image caption Відтепер в англійському місті Дідкот на дорожніх знаках можна знайти шлях до Нарнії

Позначки, що вказують шлях до вигаданих світів Нарнія, Середзем'я, Неверленду та міста Ґотем-Сіті, з'явилися на дорожніх знаках у місті Дідкот в англійському графстві Оксфордшир.

У 2017 році дослідники назвали Дідкот найбільш типовим, "нормальним" англійським містом.

Фантастичні місця з'явилися на п'яти дорожніх знаках вздовж шосе A4130.

Місцева мешканка Шарлотта Вестгейт розповіла, що бачила молодого чоловіка в одязі з капюшоном, який наносив позначку Ґотем-Сіті.

"Ніхто з перехожих нічого не зробив, щоб його зупинити", - сказала вона.

Рада графства назвала дії авторів позначок "вандалізмом".

"Ми будемо проводити розслідування, як тільки погода покращиться. Хоча зовні це виглядає кумедно, це вандалізм і потенційно відволікає водіїв", - наголошується в заяві ради.

Натомість мер Дідкота Джекі Біллінгтон вважає, що знаки лише допоможуть автомобілістам посміхнутися, коли вони їх помітять.

"Це ще раз підтверджує, що Дідкот - це не просто «нормальне" місто, воно досить дивакувате з новими дорожніми знаками", - наголосила вона.