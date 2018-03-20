ЄС та Британія домовилися відкласти "реальний" брекзит

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Керівники делегацій Британії та ЄС на переговорах Девід Девіс(зліва) та Мішель Барньє назвали домовленість "вирішальним кроком"

Лондон і Брюссель уклали домовленість про те, що після формального виходу з Євросоюзу 29 березня 2019 року Британія ще майже два роки буде оформляти розлучення з ЄС.

Одночасно вона зберігатиме всі права члена ЄС, окрім права голосувати.

Оголошуючи у вівторок про цю та інші домовленості, представник ЄС у переговорах щодо брекзиту Мішель Барньє та міністр Британії з питань виходу з ЄС Девід Девіс назвали їх "вирішальним кроком".

Інші домовленості включають угоду про права громадян ЄС в Британії і підданих Сполученого Королівства в інших країнах ЄС.

За словами Барньє, до обіцянок зберегти всі нинішні права тих громадян країн ЄС, хто вже живе у Британії, додалася домовленість про те, що громадяни ЄС, які приїдуть до Британії в перехідний період, отримають такі ж права, що й ті, хто прибув до брекзиту.

Перехідний період триватиме з 30 березня 2019 року до кінця грудня 2020 року.

Сторонам, однак, ще належить домовитися про деякі принципові питання, зокрема про кордон між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.

Домовленість, досягнуту Девісом та Барньє, ще повинні будуть підписати на саміті цього тижня прем'єр-міністр Британії Тереза ​​Мей і лідери інших 27 країн Євросоюзу.

Мішель Барньє сказав у вівторок, що домовленість про перехідний період додасть впевненості бізнесу, який турбувався через неясність з приводу умов роботи після березня 2019 року.

За словами представника ЄС, сторони зможуть приступити до обговорення майбутнього договору про вільну торгівлю та інших аспектів відносин Євросоюзу та Британії після брекзиту.

Водночас в цей 21-місячний перехідний період Британія вже зможе вести переговори про торговельні угоди з країнами ззовні Євросоюзу.

Втім, сторони домовилися ще не про всі умови перехідного періоду: належить, наприклад, вирішити, якою буде роль Європейського суду правосуддя (розташований в Люксембурзі верховний суд ЄС).

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Противники брекзиту з самого початку говорили, що Британії та Євросоюзу фізично не вистачить часу врегулювати всі деталі майбутніх відносин за два роки, відведені на вихід Лісабонським договором.

Тепер сторони відвели собі ще майже два роки і сподіваються вкластися в цей термін.