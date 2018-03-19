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Чоловіки з низьким рівнем сперматозоїдів більш схильні до певних проблем зі здоров'ям, які підвищують ризик інших захворювань.

Такого висновку дійшли автори нового дослідження за участю 5177 чоловіків.

Під час дослідження виявили, що чоловіки з низькою кількістю сперматозоїдів на 20% частіше мають більше жиру в організмі, підвищений артеріальний тиск і більше "поганого" холестерину.

У них також було набагато більше шансів мати низький рівень тестостерону.

Автори дослідження стверджують, що це свідчить про те, що чоловікам з низьким рівнем сперматозоїдів також варто пройти діагностику інших проблем зі здоров'ям.

Фактори ризику

З низькою кількістю сперматозоїдів та проблемами з якістю сперми стикається кожна третя пара, що намагається завагітніти.

В рамках цього нового дослідження учені вивчали чоловіків з безплідних пар в Італії, щоб з'ясувати, чи якість сперми також є маркером загального здоров'я чоловіків.

Вони виявили, що більшість чоловіків з низьким рівнем сперматозоїдів мали метаболічний синдром - набір факторів ризику, включно з вищим індексом маси тіла (ІМТ) та підвищеним артеріальним тиском. Це збільшує ризик розвитку діабету, серцевих захворювань та інсульту.

У них також було в 12 разів більше шансів мати низький рівень тестостерону, що знижує м'язову масу і щільність кісток, і може бути попередником остеопорозу, який послаблює кістки і підвищує ризик переломів.

Д-р Альберто Ферлін, який очолював дослідження, каже: "Безплідні чоловіки більш схильні мати інші серйозні проблеми зі здоров'ям або фактори ризику, які можуть погіршити якість життя та скоротити його тривалість. Оцінка фертильності дає людям унікальну можливість для діагностики стану здоров'я та профілактики захворювань".

Копирайт изображения Getty Images Image caption На думку дослідників, якість сперми може бути маркером чоловічого здоров'я

Проте автори дослідження підкреслили, що вони не довели, що низький рівень сперматозоїдів викликає метаболічні проблеми, а лише те, що вони пов'язані між собою.

Додаткові дослідження

Кевін Макелені, консультант-уролог у Центрі народжуваності Ньюкасла, каже, що на разі чоловіків з проблемами зі спермою рідко направляють на обстеження щодо інших проблем зі здоров'ям.

"Це сигнал клінікам з питань фертильності - зокрема, думати про інші проблеми зі здоров'ям у їхніх пацієнтів", - відзначає він.

Професор з андрології Шеффілдського університету Аллан Пейсі вважає, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб правильно зрозуміти зв'язок між проблемами фертильності у чоловіків та іншими хворобами.

"Наразі немає жодних свідчень того, що недостатність репродуктивної функції у чоловіків спричиняє інші проблеми зі здоров'ям. На мою думку, вони скоріше мають спільну причину", - вважає він.

Дослідження буде представлено на ENDO 2018 - 100-му щорічному з'їзді Товариства ендокринології у Чикаго.