Екс-президента Франції затримала поліція

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ніколя Саркозі, 2015 рік

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі затримала поліція за підозрою у незаконному фінансуванні його виборчої кампанії 2007 року, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у судах.

Про те, що колишнього главу держави взято під варту, пишуть агентства Reuters і AFP.

Саркозі у вівторок зранку перебуває в поліції, де повинен давати свідчення у справі про можливі порушення, сказав представник судової влади.

Розслідування пов'язане з "лівійським" фінансуванням кампанії Саркозі 2007 року, пише газета Le Monde.

Зараз, за ​​даними видання, йде допит в поліції в передмісті Парижа.

"Ніколя Саркозі вперше допитують з часу відкриття справи у квітні 2013 року", - зазначає видання.

На початку року колишнього помічника Саркозі бізнесмена Александра Джурі заарештували в Лондоні, згодом випустили під заставу.

Франко-алжирського бізнесмена називали посередником в переговорах з лівійськими спонсорами, пише Le Monde.

На початку лютого цього року стало відомо, що Саркозі постане перед судом у справі про незаконне фінансування іншої його передвиборчої кампанії - 2012 року.

Тоді він програв вибори соціалісту Франсуа Олланду. Саркозі заявляв, що не знав про перевищення витрат.

Слідство підозрює, що його партія Союз за Народний рух підробила документи, щоб приховати перевищення допустимих витрат приблизно на 18 млн євро під час президентської кампанії в 2012 році.