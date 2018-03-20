У Росії після катастрофи заборонили польоти Ан-148

Копирайт изображения Getty Images Image caption Літак Ан-148, який розбився під Москвою

У Росії припинять експлуатацію всіх літаків Ан-148. Рішення про це ухвалив Ространснадзор.

"Ми зробили припис тимчасово зупинити польоти Ан-148 у всіх авіакомпаніях, в яких експлуатують", - повідомив керівник відомства Віктор Басаргін агенції "РИА Новости".

За його словами, таке рішення ухвалили після позапланової перевірки авіакомпанії "Саратовські авіалінії".

Ан-148 цієї авіакомпанії 11 лютого розбився у Підмосков'ї.

Крім "Саратовських авіаліній", Ан-148 експлуатує ще одна російська комерційна компанія - АК "Ангара".

Повітряні судна такого типу має також спеціальний льотний загін "Росія", літаки якого перевозять російських високопосадовців, а також співробітників МНС та міністерства оборони.

Як повідомили в Росавіації, після катастрофи в Підмосков'ї провели позапланову перевірку "Саратовських авіаліній", за результатами якої термін дії сертифіката авіакомпанії обмежили до 27 квітня.

"Є зауваження до персоналу, до виробника. Перший пункт наших приписів говорить про те, щоб тимчасово зупинити польоти всіх повітряних суден, які експлуатуються авіакомпанією "Саратовські авіалінії". Така рекомендація є. Після того як льотні склади пройдуть тестування, пройдуть перевірку, будемо дивитися, як далі діяти", - зазначив глава Ространснагляду Басаргін.

Головний розробник Ан-148 - українське державне підприємство "Антонов". Проте в створенні літака брали участь і російські компанії.

На офіційному сайті ДК "Антонов" зазначається, що літак українські спеціалісти створювали спільно з 214 підприємствами з 15 країн світу.

Літак виробляється на двох підприємствах - в Києві на заводі "Антонов" та в Росії на підприємстві Воронезького акціонерного літакобудівного товариства.

З України в Росію постачають тільки консольні частини крил та частини фюзеляжу.

11 лютого Ан-148 "Саратовських авіаліній", що летів з Москви в Орськ, розбився незабаром після вильоту з Домодєдово. На його борту перебували 65 пасажирів та шість членів екіпажу. Всі вони загинули.

Комісія Міждержавного авіаційного комітету дійшла висновку, що до катастрофи могло призвести обледеніння приймачів повітряного тиску, через яке пілоти не змогли правильно визначити швидкість літака.