Трамп привітав Путіна: "Ми дуже добре поговорили"

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що подзвонив російському президенту Володимиру Путіну та привітав його з перемогою на президентських виборах. Американський президент сказав, що хотів би зустрітися з Путіним та обговорити ситуацію в Україні, Сирії та на Корейському півострові.

"Ми дуже добре поговорили, і, думаю, ми зустрінемося в недалекому майбутньому, аби обговорити гонку озброєнь, яка виходить з-під контролю", - заявив пан Трамп та додав, що слова про необхідність обмежити цю гонитву були однією з перших заяв пана Путіна після перемоги на виборах.

Інформацію про розмову президентів передає і сайт Кремля. За його даними, два президенти обговорили важливість обмеження гонки озброєнь, боротьбу з міжнародним тероризмом, а також перспективи економічної співпраці, в тому числі у сфері енергетики.

Кремль також стверджує, що під час розмови обговорили можливість організації зустрічі президентів. Діалог мав "конструктивний, діловий характер та був орієнтований на вирішення накопичених проблем в російсько-американських відносинах".

Тему отруєння Сергія Скрипаля під час розмови не піднімали, повідомляє агенція "Інтерфакс", яка цитує речника російського президента Дмитра Пєскова.

Раніше перемогу Путіна на виборах прокоментував прес-секретар американського президента Хоган Гідлі. Він сказав журналістам, що "США продовжують розвивати відносини з Росією, але примусять її заплатити, якщо вона буде загрожувати нашим інтересам".

Тоді ж пан Гідлі додав, що перемога Путіна не стала для Вашингтона сюрпризом, а телефонний дзвінок в Кремль не планується.

Чергові президентські вибори в Росії пройшли 18 березня. На них переміг чинний президент Володимир Путін, для якого це вже четвертий термін на президентській посаді.