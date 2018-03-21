Принц Гаррі з нареченою замовили весільний торт

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Принц Гаррі та його наречена Меган Маркл обрали кондитера, який має спекти торт на їхнє весілля. Це лондонський кондитер Клер Птак, яка має пекарню Violet на заході Лондона.

Вони замовили у Клер лимонний торт з сиропом бузини. Його прикрасять вершковим кремом та живими квітами.

В повідомленні Кенсінгтонського палацу мова йде про те, що пані Птак спече торт, який буде відрізнятися "яскравим весняним смаком".

Кондитер Клер Птак, яка виросла у Каліфорнії, віддає перевагу використанню органічних та сезонних інгредієнтів у своїй випічці.

"В мене просто немає слів, наскільки я рада, що принц Гаррі та пані Маркл попросили саме мене спекти весільний торт", - сказала Клер Птак.

Копирайт изображения PA Image caption Клер Птак у 2010 році відкрила в Лондоні свою пекарню, де продає органічну випічку

"Це тим більше захопливий досвід, оскільки я знаю, що вони (принц Гаррі та Меган Маркл) дотримуються таких же, як і я, поглядів на походження продуктів, екологічність виробництва та використання сезонних продуктів. І найголовніше, наші думки щодо смаку збігаються", - каже вона.

Меган Маркл, яка вела свій власний блог про здоровий спосіб життя The Tig, раніше брала інтерв'ю у Клер Птак для свого сайту. Після заручин з принцом Гаррі Меган Маркл видалила свій блог.

Клер Птак - учениця відомого американського ресторатора та шеф-кухаря Аліси Уотерс. Деякий час вона працювала в ресторані Chez Panisse в місті Берклі, штат Каліфорнія. Пізніше вона переїхала в Лондон, а в 2010 році відкрила свою пекарню, де продає органічну випічку.

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл запланували на 19 травня.