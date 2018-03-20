Дослідження: французи все більше божеволіють від гамбургерів

Копирайт изображения Reuters Image caption Гамбургер витісняє традиційний багет з шинкою у Франції

Вперше французи купили більше американських гамбургерів, ніж традиційних французьких багетів з шинкою (jambon-beurre).

Дослідження компанії Gira Conseil показують, що в минулому році французи придбали близько 1,46 млрд гамбургерів у порівнянні з 1,22 млрд багетів з шинкою.

Результати показують, що нація, яка пишається своєю кулінарією, має величезні зміни у своїх звичках щодо харчування.

Десять років тому французи їли в 14 разів менше гамбургерів.

"Jambon-beurre - це французька традиція", - каже директор компанії Gira Conseil Бернард Бутбул агенції Reuters.

Копирайт изображения AFP Image caption Jambon-beurre - це французький традиційний сендвіч з шинкою

"А тепер французи божеволіють від гамбургерів. Ви знаходите їх скрізь, від фаст-фудів до фешенебельних ресторанів", - сказав паризький консультант з ресторанів.

Як мінімум, один гамбургер є в меню 85% французьких ресторанів. Лише 30% проданих гамбургерів є з магазинів швидкого харчування.

"Гамбургерне божевілля" бушує у Європі вже останні кілька років, а американських сендвічів все більше у французьких магазинах.

"Цього року ми не знаємо, як описати це явище. Це просто божевілля", - сказав пан Бутбул, оцінюючи результати дослідження.