Рейтинг: Україна найдешевша країна Європи

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Україна зайняла третю позицію у списку найдешевших країн світу.

Водночас серед європейських країн Україна визнана найбільш доступною.

Такі результати дослідження на основі індексу вартості проживання Numbeo оприлюднила британська компанія MoveHub.

Показник враховує майже півсотні факторів. Серед них, зокрема, вартість оренди житла, страв у недорогих ресторанах, абонементу у спортзал, проїзду на міському транспорті та комунальних послуг.

Дешевше, ніж в Україні можна прожити в Пакистані та Єгипті.

Також серед лідерів найдешевших країн - Індія, Туніс, Косово та Грузія.

А от до п’ятірки найдорожчих країн входять Бермуди, Швейцарія, Ісландія, Норвегія та Багами.

Україна у рейтингу найдорожчих посідає 113 місце.