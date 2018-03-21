Ізраїль визнав знищення "ядерного реактора" у Сирії

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Ізраїль визнав підрив ймовірного сирійського ядерного реактора у 2007 році

Військові Ізраїлю офіційно визнали, що у 2007 році вони знищили ймовірний "ядерний реактор" у Сирії.

У заяві йдеться, що під час повітряної атаки на східну частину регіону Дейр-ал-Зур було знищено "потенційну загрозу для Ізраїлю та всього регіону".

"У ніч з 5-6 вересня 2007 року винищувачі ізраїльських ВПС успішно атакували і зруйнували недобудований сирійський "ядерний реактор", - сказано в заяві ізраїльської армії.

Тривалий час вважалося, що Ізраїль був відповідальним за знищення "реактору", але дотепер країна це не визнавала.

Сирія неодноразово заперечувала, що об'єктом бомбардування був "ядерний реактор".

Зізнання відбулося після того, як ізраїльські військові цензори скасували наказ про заборону чиновникам обговорювати операцію.

"Операція та її успіх показали, що Ізраїль ніколи не дозволить ядерній зброї бути в руках тих, хто загрожує нашому існуванню - тодішній Сирії та нинішньому Ірану", - сказав міністр розвідки Їзраїль Катц у середу у Twitter.

Міжнародне агентство з атомної енергії раніше заявило, що об'єкт "дуже ймовірно" міг бути "ядерним реактором".

Там також висловили припущення, що будівництво відбувалося за підтримки Північної Кореї.

Сирія, яка приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, спростувала це.

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