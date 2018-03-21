Заробітчани дали бюджету в 5 разів більше за інвесторів

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НБУ повідомив, що змінив методику оцінки приватних грошових переказів. За уточненими даними, 2017 року грошові перекази в Україну з-за кордону склали приблизно 9,3 млрд доларів.

Ця сума у понад п'ять разів перевищує прямі іноземні інвестиції того ж року, які Нацбанк оцінив у 1,8 млрд доларів.

Загалом, за оновленими даними НБУ, за 2015-2017 роки трудові мігранти переказали в Україну 23,8 млрд доларів.

Це більше, ніж усі валютні резерви країни, які на початок 2018 року становили 18,8 млрд доларів.

Це також більше, ніж виділені МВФ кошти за програмою розширеного фінансування, із якої Київ вже отримав 7,62 млрд доларів.

Необхідність зробити нові розрахунки у Нацбанку пояснили "появою нових даних, які підтвердили зміни в міграційних потоках українських працівників за останні три роки".

Тепер під час оцінки приватних грошових переказів, НБУ буде спиратися не лише на звітність офіційних каналів переказу грошей, але й на "результати опитувань, які дозволяють оцінити обсяги неформальних переказів - в готівковій або товарній формі".

Чому Нацбанк змінив методику?

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У НБУ звернули увагу на два головні чинники, які вплинули на переоцінку платежів.

По-перше, виникла необхідність уточнити рівень платежів "за неформальними каналами" з Польщі, яка стала головною країною призначення для українських трудових мігрантів.

Оскільки працюють вони там переважно короткостроково, то і зароблені кошти привозять в основному особисто, кажуть в НБУ.

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З іншого ж боку, скоротилися офіційні перекази з Росії.

Це сталося через адміністративні обмеження на використання міжнародних платіжних систем між Україною та Росією.

Як наслідок - зросла частка неформальних переказів, які врахували додатково, зазначили у НБУ.