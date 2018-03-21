Захід на друге коло: "Бориспіль" домовився з Ryanair

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Аеропорт "Бориспіль" успішно завершив перемовини з лоукостером Ryanair, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Як мене поінформували в Офісі інвестицій, міністр інфраструктури, аеропорт "Бориспіль" ефективно завершив перемовини з авіаперевізником Ryanair. Відповідно до цих перемовин, аеропорт "Бориспіль" вводить абсолютно нову систему розцінок - і всі авіакомпанії, які працюють сьогодні з аеропортом, зменшать оплату", - повідомив пан Гройсман.

За словами прем'єра, угоду можуть підписати до кінця тижня.

Після того компанія має визначитися із графіком польотів.

Друге пришестя

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У лютому в ірландській авіакомпанії заявляли, що сподіваються зайти в Україну до кінця 2018 року.

Про вихід Ryanair на ринок України йшлося і раніше. Ще влітку 2016 року це анонсував міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Навесні 2017 року Ryanair оголосила про початок роботи в Україні. Запустити нові рейси з аеропортів Києва і Львова компанія мала восени.

Ryanair мав літати із Києва в Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен. А зі Львова мали бути рейси до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова й Будапешта.

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У липні 2017-го домовленості зірвалися.

У заяві авіакомпанії йшлося, що Ryanair іде з України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури, посадовцями "Борисполя" та чинним директором Павлом Рябікіним.

Натомість у "Борисполі" заявили про політичний тиск і сказали, що "змови" проти лоукостера немає.